Pas de Magritte, mais beaucoup de cinéma belge

Plusieurs "classiques" des Magritte sont programmés: "Noces" de Stephan Streker, "Duelles" d’Olivier Masset-Depasse, "Nos batailles" de Guillaume Senez ou "Mon ket" de François Damiens. Mais la vraie originalité de l’initiative, c’est d’inviter le cinéma (le plus belge possible) dans une multitude d’émissions de la RTBF. Que ce soit "Une brique dans le ventre", "C’est du belge", "Le taxi" (version longue et nocturne), ou "Culture Club".