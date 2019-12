Passion et déraison en prison

Incandescente Carice Van Houten

"Les femmes fantasment beaucoup plus que les hommes autour de l’idée de viol." Cette "vérité", c’est Idris qui l’assène à Nicoline lors de leur première entrevue seul à seul. Elle semble trouver sa voie dans la psyché de la thérapeute… au milieu de toute une série de questions sans réponse. Toutes les barrières échafaudées par des années de pratique valent-elles la peine d’être balayées? Un être de chair et de sang dispose-t-il encore de son libre arbitre lorsqu’apparaissent la passion et la fascination?

Il manque peut-être au film un troisième acte qui soit tout à fait à la hauteur des promesses faites au spectateur. Les deux protagonistes apportent tellement de subtilités, dans le mouvement des corps, dans les silences, qu’on espérait une apothéose. Depuis "Black Book" où elle a explosé aux yeux du monde en 2005, en passant par son rôle de Mélisandre dans "Game of Thrones", Carice van Houten séduit par une retenue mâtinée d’incandescence. Face à elle, Marwan Kenzari nous démontre qu’il est capable de mieux que ce qu’on lui a demandé dans le "Aladdin" de Disney, où il incarnait Jafar. Ici, une présence magnétique imbibe chacun de ses regards, et on croit ressentir, comme l’héroïne, toute une gamme de sentiments vrais, sous ses feulements de fauve prétendument apprivoisé.