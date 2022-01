Patric Jean: "Notre génération dit à la prochaine: ne fais rien comme moi"

"Aujourd’hui on consomme deux planètes par an, donc on sait que la décroissance sera centrale, mais sous quelle forme?", explique Patric Jean, qui a privilégié le récit mythologique dans "La mesure des choses".

Avec "La mesure des choses", Patrick Jean dévoile une chronique méditerranéenne qui revisite, par voix-off interposée, le mythe d’Icare et Dédale. Rencontre.

Dans un labyrinthe qui ressemble fort à notre monde moderne, les instruments de mesure ont pris le pouvoir. Comment en sortir? Le réalisateur du très remarqué "La domination masculine" nous dit tout.

Votre film propose un format envoûtant...

C’est un essai. Il joue sur la juxtaposition (des plans, des ambiances, des lieux) pour créer une émergence. Ça donne une place importante au spectateur qui doit construire un film intérieur, en même temps que la voix de Jacques Gamblin, qui lui conte une histoire. Le thème, c’est la démesure, l’hubris des anciens Grecs. Un point de vue universel sur une question éternelle, celle de l’accumulation des richesses. Qui aujourd’hui pose la question de la survie.

Quelle est la solution?

Il n’y a pas de réponse simple. Aujourd’hui on consomme deux planètes par an, donc on sait que la décroissance sera centrale, mais sous quelle forme? C’est pour ça que j’ai adopté ce point de vue de récit mythologique: pour aborder le problème autrement, et laisser émerger des réponses multiples. Ce qu’on sait, c’est que pour la toute première fois une génération dit à la prochaine "Ne fais rien comme moi". Depuis la nuit des temps, les hommes ont dit à leurs enfants: "Perpétue, imite, prolonge". Ici, il faut tout changer, sous peine de mort.

Il faut essayer de garder une certaine souplesse, et une certaine confiance en cette jeunesse qui va évoluer dans la catastrophe. Patric Jean Réalisateur

Dans le mythe, Dédale dit à Icare: "Pour sortir du labyrinthe, tu ne devras voler ni trop haut ni trop bas". Il faut trouver la mesure. Pour nous, une nouvelle mesure. Il n’y a pas une recette connue à appliquer, par exemple réduire les flux financiers. Il faut accepter que les réponses vont prendre des formes complexes, aléatoires, paradoxales. Prenez le dénatalisme, réduire le nombre d’enfants. C’est une proposition que je ne comprends pas, émotionnellement. Intellectuellement je la comprends. Mais ce n’est pas grave de ne pas comprendre. Il faut essayer de garder une certaine souplesse, et une certaine confiance en cette jeunesse qui va évoluer dans la catastrophe. Car il ne faut pas se leurrer: la catastrophe a commencé. Le cycle du carbone c’est 50 ans, même si on mettait le CO2 à zéro demain, on subira les effets. Des territoires vont se vider, des villes vont se vider, Ostende, Zeebruges, de grandes villes de Hollande – on se demande même comment éviter que les ruines de ces villes ne polluent les fonds marins.

La mer est très présente dans le film, via la Méditerranée...

C’est un endroit que j’avais très envie de filmer. Et puis c’est un lieu fascinant: cette frontière naturelle nord-sud, et aujourd’hui ce concentré en matière d’impact humain. Un tourisme monstrueux (30 à 40% du tourisme mondial), la pêche et surtout la surpêche, la pollution, l’autoroute des biens qui viennent d’Asie, et bien sûr, le sentier d’arrivée des migrants.

Vous montrez plusieurs aspects de leur vie, à la fois en Grèce et au Maroc...

Dans les îles grecques il y a ces camps-prisons, l’enfer à proprement parler, la folie, la barbarie – avec des suicides innombrables, y compris des suicides d’enfants, tout cela sous la bannière européenne. Au sud de l’Espagne même chose, l’hypocrisie occidentale: ces gens qui travaillent pour presque rien et vivent dans des cabanes recouvertes de bâches, comme des chiens. Une main-d’œuvre tolérée car bon marché, qui ramassera les tomates jusqu’à en crever – littéralement. Je rentre chez moi et quelques jours plus tard, au supermarché, je tombe sur les mêmes tomates, exactement. Je les consommais malgré moi depuis des années. Voilà notre système.

Le film montre qu’on peut changer d’échelle de valeur : certaines choses restent inquantifiables et sortent du système.

Oui, par exemple la beauté. C’est ce que j’essaie de montrer avec la complicité du plasticien Didier Mahieu, et du philosophe Édouard Delruelle avec qui j’ai beaucoup discuté: on peut changer d’échelle et choisir non ce qu’on peut compter, mesurer, et donc accaparer, pour valoriser ce qui n’a pas de valeur (marchande): la beauté, la sagesse, le temps. C’est un exercice cognitif complexe. Il faut sortir d’une logique millénaire. Celle du patriarcat, de cette masculinité qui n’existe qu’en lien avec le pouvoir. Aujourd’hui les constructions anthropologiques sont bouleversées. L’avenir est très incertain, mais il pourrait être écrit avec des mots que nous ne connaissons pas encore.