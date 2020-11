Patrice Leconte, l’empêcheur de penser en rond

Le réalisateur des "Bronzés" et de "Ridicule" s’apprête à adapter Tintin au cinéma, et à diriger Depardieu en Maigret. Mais qui se cache derrière le sourire facétieux de cet éternel jeune homme de 72 ans?

En 1976, soit deux ans avant "Les Bronzés" (dont le succès va dérouler sous ses pieds le tapis rouge pour bien des années), Patrice Leconte a 29 ans et tourne "Les vécés étaient fermés de l’intérieur". Cette farce qui rassemble Jean Rochefort et Coluche est adaptée d’une BD culte signée Gotlib, "La rubrique à brac". L’histoire absurde d’un inspecteur de police confronté à un meurtre commis dans la plus stricte intimité d’une toilette... Cet amour précoce du loufoque nous en dit déjà beaucoup sur le cinéaste Leconte, trop poli pour assommer son public avec des films à thèse, et qui préfère passer par l’humour pour éclairer le monde.

"Je ne suis pas un cinéaste historien, qui s’ingénie à reconstituer le passé avec minutie." Patrice Leconte

"Ce qui m’intéresse depuis toujours, ce sont les rapports humains. Les enjeux émotionnels. Que ça se passe dans tel ou tel contexte, à telle ou telle époque, peu m’importe. Je ne suis pas un cinéaste historien, qui s’ingénie à reconstituer le passé avec minutie. Une histoire bien racontée doit nous embarquer. Ce n’est pas le XVIIIe qui rend "Ridicule" intéressant. Si le film l’est un peu, c’est grâce aux réseaux d’influence qui se tissent entre les gens."

Du rire aux drames

En un peu plus de 20 ans, "Ridicule" est en effet devenu un classique, en nous montrant ce jeune noble (Charles Berling) qui monte à Paris avec un projet ambitieux d’assainissement, et qui se heurte aux subtiles manigances de la cour, où une inoubliable Fanny Ardant joue les intrigantes... Une nouvelle fois, l’esprit caustique de Leconte fait merveille. Et le réalisateur quitte alors cette aura d’amuseur public pour devenir un cinéaste à part entière. Ce qu’il confirmera avec le très beau "La veuve de Saint-Pierre" en 2000. Cette fois, c’est Juliette Binoche qui tient un rôle emblématique, celui d’une femme de militaire exilée sur une petite île au large de Terre-Neuve, et qui va tout faire pour prolonger la vie d’un condamné.

Bande-annonce "Ridicule"

Mais pour Leconte, ce virage n’aura pas été évident à négocier. En cause? Le succès. Car l’homme a conquis un très large public avec ses comédies. "Les Bronzés" (1978) et leur suite ("... font du ski"), puis "Viens chez moi j’habite chez une copine" ou "Circulez y a rien à voir"... Autant de films qui dépassent la barre du million d’entrées. Jusqu’au jack-pot des "Spécialistes" avec Gérard Lanvin et Bernard Giraudeau, qui dépasse, lui, les 5 millions. Intelligence de Leconte: pour négocier sa courbe rentrante vers un cinéma plus sérieux (mais pas plus facile à réaliser), il va "recycler" les membres du Splendid, et prouver que derrière le masque comique existent de très grands acteurs. D’abord Gérard Jugnot dans le savoureux (et douloureux) "Tandem" (1987). Jean Rochefort y campe un animateur de jeu radio sur le retour, habité par une misanthropie d’une méchanceté presque tendre. Puis viendra Michel Blanc dans "Monsieur Hire" (d’après Simenon déjà). Le pathétique Jean-Claude Dusse des Bronzés surprend tout son monde en incarnant un très inquiétant tailleur solitaire, soupçonné d’assassinat.

"Je ne cherche pas des anarchistes dans le combat permanent, mais j’aime bien ceux qui croient en un avenir meilleur et qui essaient d’élargir l’horizon." Patrice Leconte

Oui, c’est bien dans le paradoxe que Leconte se régale. Sa tasse de thé, film après film, sera de portraiturer des humains en marge, mais dotés d’une certaine énergie, d’une certaine ambition. "Ce n’est pas très intéressant de montrer des personnages assoupis, qui acceptent les choses moins emballantes que la vie leur réserve. Je ne cherche pas des anarchistes dans le combat permanent, mais j’aime bien ceux qui croient en un avenir meilleur et qui essaient d’élargir l’horizon. Que ce soit pour qu’on ne guillotine pas un type (dans "La veuve de Saint-Pierre", NDLR), ou pour assécher la Dombes (dans "Ridicule", NDLR). Des personnages qui poursuivent un idéal. Quelque chose qui les entraîne. Notre époque est globalement assez défaitiste, je vous l’accorde. Devant l’ampleur de la tâche, on aurait tendance à baisser les bras."

Durant les années 90, c’est la période faste, et les succès au box-office (et auprès de la critique) se succèdent: "Le mari de la coiffeuse" (avec Rochefort à nouveau) ou "La jeune fille sur le pont" (qui propose un duo inédit Daniel Auteuil – Vanessa Paradis). Les années 2000 nous offrent encore de très bonnes choses, comme la rencontre entre Fabrice Luchini en psychanalyste et sa jolie patiente (Sandrine Bonnaire) dans "Confidences trop intimes", ou un classique duo entre dominant et dominé dans "Mon meilleur ami", un film injustement oublié avec Dany Boon et Daniel Auteuil (2006).

"Ces deux mois de confinement n’ont pas créé de solidarité mais un espoir de solidarité, un espoir déçu. L’homme s’imagine toujours meilleur qu’il n’est. Il adore s’adorer." Patrice Leconte

En 2012, "Le Magasin des suicides" marque une nouvelle étape: celle de l’animation (Leconte fut au départ dessinateur de bandes dessinées). L’univers macabre, ironique et poétique du réalisateur prend de l’ampleur dans cette adaptation de Jean Teulé, dans un esprit à la Tim Burton.

Le portrait caustique, la présence de la mort, les différences entre enfants et parents, autant de thèmes qui entrent en résonance avec notre époque. Quel regard le cinéaste jette-t-il sur 2020? "Au moment du confinement, on était très inquiets à juste titre, mais il fallait réinventer des choses, beaucoup de gens ont écrit: ça va nous transformer, on ne sera plus jamais les mêmes. La solidarité va grandir. Il y aura un avant et un après. En fait, non. Chacun est retourné à sa vie. La seule chose qui a changé, c’est qu’on porte un masque. La solidarité, on la cherche. Cela me fait penser aux résolutions de début d’année. Ces deux mois de confinement n’ont pas créé de solidarité mais un espoir de solidarité, un espoir déçu. L’homme s’imagine toujours meilleur qu’il n’est. Il adore s’adorer. Dans la vraie vie, on va revenir à ce qu’on connaissait avant."

Bande-annonce "La veuve de Saint-Pierre"

La suite du programme: Castafiore et Maigret

Mais foin d’esprit chagrin, regardons vers l’avenir ("elle va bien finir par partir, cette merde", dixit Leconte – "ou alors elle va s’installer et on va l’oublier"). Le 12 octobre dernier, grand chambard quand le cinéaste annonce l’air de rien à Nice Matin qu’il va adapter Hergé. Dont les droits sont détenus pourtant par Paramount. On crie au scandale, à la fake news, à l’effet d’annonce. Mais quelques jours plus tard les détenteurs des droits cédés à Hollywood (la société Moulinsart) indiquent que oui, il y a bel et bien tractation. Alors, la Castafiore à la sauce Leconte, ça risque de donner quoi?

"C’est le Tintin a priori le moins aventureux. Il ne marche pas sur la lune, et n’est pas suspendu aux pattes d’un condor. En comparaison avec d’autres albums, c’est presque pantouflard. Mais j’y vois une humanité très riche, très complexe. C’est plein de faux-semblants. Les Gitans en faux coupables. L’accompagnateur de piano qui met un disque de gammes pour aller boire des verres au village... Une fois de plus, c’est l’humanité dans toute sa minuscule splendeur."