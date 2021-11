"Pig" | Le grand retour de Nicolas Cage parmi les vivants

Dans "Pig", un Nicolas Cage hirsute et grandiose part à la recherche de son cochon… et de lui-même.

Au début des années 80, une nouvelle star est née: Nicolas Cage. Chez son tonton Francis Ford Coppola dans "Rumble Fish" mais aussi dans "Birdy" ou face à Cher dans "Éclair de lune". Hélas, les années 1990 et 2000 le verront glisser vers le film d’action ou carrément la série B, un parcours émaillé toutefois de très grands rôles, dont "Leaving Las Vegas" de Mike Figgis – qui lui valut l’Oscar en 1996.

Bien des années plus tard, Nicolas Cage est de retour. Pas dans une énième ressassée hollywoodienne où il pourrait exhiber un visage botoxé de neuf, ou déclamer des répliques "à la Nicolas Cage". Non, la star a eu l’intelligence de prendre pour véhicule un petit premier film indépendant très simple et très bien écrit. Et qui – il suffisait d’y penser – nous raconte lui aussi une sorte de retour aux sources, et à un ancien métier possédé à fond et presque oublié.

L’intérêt de "Pig" tient à un rythme qui prend son temps et nous rapproche plus du conte philosophique que du film de vengeance.

Dans "Pig", Nicolas Cage a grossi. Il a vieilli. Barbu, hirsute, misanthrope, il vit dans une cabane au fond des bois avec pour seule compagnie… un cochon. Pas n’importe quel cochon, un cochon truffier, qui l’emmène à travers bois et qui lui révèle l’emplacement des précieux champignons, ensuite cuisinés avec soin. Seul contact avec le reste du monde: cette voiture de sport jaune et son occupant goguenard, qui viennent une fois par semaine échanger les tubercules contre quelques provisions de bouche.

Quête improbable

Hélas. En pleine nuit, des phares, des cris, des coups. Lorsque le solitaire revient à lui, sa cabane est sens dessus dessous et son ami cochon a disparu. Commence alors une quête improbable, un retour à la vie, retour à la ville, où le reclus volontaire va devoir réapprendre à communiquer. Malgré sa dégaine de clochard alcoolique sanguinolent qu’on imagine échappé d’une rixe dans une ruelle, le voici qui infiltre le milieu de la grande cuisine locale, restaurants étoilés et autres fournisseurs de produits de luxe. Car qui d’autre pourrait s’intéresser à un cochon truffier? Pour l’accompagner, son intermédiaire à la voiture de sport jaune. Et son amour infini pour son ami disparu – ami à quatre pattes, certes, mais véritable compagnon de vie.

L’intérêt de "Pig" ne tient pas seulement en la présence magnétique de Nicolas Cage – sa voix, son regard, ses silences. Il tient à un rythme qui prend son temps et nous rapproche plus du conte philosophique que du film de vengeance. Le tout émaillé d’une superbe atmosphère crépusculaire. Et de dialogues, parcimonieux et authentiques, qui déposent sur l’histoire une amertume très subtile, et très longue en bouche.

