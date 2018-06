Pixarmania!

Dans ce nouvel opus, les super-héros sont toujours hors-la-loi: trop de dégâts, trop de faux espoirs… Sauf pour un milliardaire et sa sœur, dont les parents vénéraient les "super", et qui veulent les remettre au goût du jour grâce à une savante manipulation des médias. La famille au grand complet est invitée à séjourner dans une luxueuse maison à la Frank Lloyd Wright. Et c’est Madame Indestructible (alias Elastigirl) qui est choisie pour cette mission "redorons le blason". Monsieur restera à la maison à s’occuper des peines de cœur de sa fille adolescente, des maths du plus jeune, et des nouveaux pouvoirs du bébé…