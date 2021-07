Poelvoorde contre de Gaulle

Quand Émile, 12 ans, rentre le soir, il ne doit pas seulement faire ses devoirs: il doit aussi (et surtout) écouter son père lui faire des confidences – ce qui "contribuera grandement à ton éducation, mon garçon!". Notamment sur les frasques avec Teddy, ce "copain américain", avec qui on a fait les 400 coups, pendant et juste après la guerre. Aujourd’hui hélas, rien ne va plus, et Émile rejoint son père – bien forcé – dans une grande entreprise de nettoyage de la France, entreprise plus ou moins secrète, mais où prédominent trois lettres: OAS…