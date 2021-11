Portrait d'une chanteuse populaire

Valérie Lemercier fait des merveilles devant et derrière la caméra avec "Aline". Un portrait tendre, mais pas rose bonbon, d'une artiste hors normes largement inspiré par la vie de Céline Dion.

On ne sait pas si Céline Dion a vu "Aline", mais il est à peu près certain qu'elle l'aimerait et verserait une larme au moins. Parce que ce portrait, librement et largement inspiré de sa vie, son œuvre et les coulisses de ses shows, vient d'une fan peu banale, elle aussi. Dans "Palais Royal", sorti en 2005, Valérie Lemercier prouvait déjà son vif intérêt pour les people – comme nous les présentent les magazines – en s'intéressant à la figure d'une princesse ressemblant à Lady Di.

Pour son sixième long métrage en tant que réalisatrice, Lemercier est "tombée en amour" de l'une des plus grandes popstars de notre époque: Céline Dion.

Cette fois, pour son sixième long métrage en tant que réalisatrice, Lemercier est "tombée en amour" de l'une des plus grandes popstars de notre époque. Elle s'est passionnée pour cette fille, issue d'une famille québécoise traditionnelle, quatorzième de la fratrie, qui, avant ses treize ans, développe un goût absolu pour la chanson. Et cette petite fille-là, dans le film, a la tête de Valérie Lemercier. Et ça passe crème.

Aline

Le film souligne toutes les transformations et les épreuves de la native de Charlemagne pour devenir une méga star. Ses transformations physiques, son apprentissage de l'anglais, jusqu'à ses costumes et ses interviews avec Julie Snyder, la présentatrice connue de la télé canadienne, tout y est.

Show business et conte de fées

Et puis, il y a l'amour. Celui d'une jeune artiste pour son manager. Raconté sans cynisme, ni mordant, certes, le lien entre Aline et son Guy-Claude (les prénoms des personnages ont été modifiés) va bien au-delà du show-business et Lemercier y a rajouté quelques notes supplémentaires pour accentuer le côté conte de fées.

Cependant, elle ne passe pas sous silence que la carrière de la chanteuse s'est bâtie grâce à son talent, mais aussi à un acharnement au travail peu commun. Comme artiste qu'elle est elle-même, Lemercier comprend quels furent les sacrifices de cette femme pour arriver à ça. Et sur ce point, il y a peu de place pour le second degré.

Même si l'on n’est pas fan de Céline Dion, on trouvera un intérêt pratiquement sociologique à ce film.

Les coulisses de ce monde à paillettes sont finement observées et détaillées. Aussi, même si l'on n’est pas fan de Céline Dion, on trouvera un intérêt pratiquement sociologique à ce film qui n'a aucun équivalent dans le cinéma français, mais peut, dans les grandes lignes, faire songer à "A Star Is Born", notamment sa dernière version par Bradley Cooper avec Lady Gaga.

Mais, ici, ce n'est pas Lemercier qui chante elle-même, mais Victoria Sio qui a réussi à faire siens les hits de Céline Dion dont "My Heart Will Go On", la chanson-générique de "Titanic". Un titre qui valut à son interprète un Oscar, un Golden Globe et quatre Grammys.