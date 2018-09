"Première année", les errements d'Hippocrate

Ce film n’a aucune prétention. Et c’est ce qui fait sa fraîcheur. Pas question ici de pénétrer par de longs plans la psyché torturée de jeunes gens en devenir. On ne souligne pas non plus les effets de suspense – réussira/réussira pas. Non, on avance simplement avec Antoine et Benjamin, au jour le jour, dans le Paris étudiant, à la faveur d’une mise en scène rythmée et limpide.