Quand la terreur a un sens

Paradis de l’horreur psychologique, le film d’Ari Aster propulse l’aura mystérieusement électrique de Toni Collette, révélée il y a 20 ans déjà dans le "Sixième sens".

Horreur "Hereditary" Note: 4/5 D’Ari Aster. Avec Toni Collette, Gabriel Byrne, Milly Shapiro, Alex Wolff,…

Il est de ces films qui défient le rôle du critique de cinéma: moins on en dira, plus le plaisir du spectateur sera grand. Il s’agit alors d’évoquer les éléments de l’histoire de manière impressionniste. Et de demander au lecteur de faire un pari de Pascal: si le film lui plaît, il aura gagné le paradis (de l’horreur psychologique). Et s’il ne lui plaît pas, il n’aura perdu "que" 125 minutes de vie. Mais gageons que cet "Hereditary" plaira au plus grand nombre – comme le prouve son succès surprise au box-office outre-Atlantique.

Les ingrédients? Une famille, une maison, un deuil, deux enfants en questionnement, des "phénomènes" qui se multiplient… et Toni Collette. Certaines actrices possèdent une aura réellement chargée de mystère, une électricité que la présence d’une caméra – et le contexte d’un bon scénario – pourra transformer. On se souvient de son rôle de mère incrédule face à Bruce Willis dans "Le sixième sens", qui lui valut une nomination à l’Oscar. Près de 20 ans plus tard, la voici à nouveau dans un drame familial, qui ne laissera personne insensible.

Car qu’on le veuille ou non, nous sommes tous l’enfant de deux personnes, dont la vie se prolonge en nous via la magie des gênes. Et plus si affinités.