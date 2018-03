Quand le Japon rural rencontre l'ivresse californienne

C’est très nouveau pour Setsuko mais elle y prend vite goût. Elle est d’autant plus désemparée quand elle découvre que son prof a filé en Californie avec sa nièce. Et sans trop réfléchir, elle décide de partir avec sa sœur pour Los Angeles. On pourrait s’attendre à ce que le récit se poursuive à la manière de "Thelma et Louise" et que Setsuko goûte pleinement à la liberté. Mais à part un peu de sexe, de bière et une séance chez un tatoueur, l’ivresse californienne est de courte durée. Il n’empêche que le regard de la réalisatrice sur la société japonaise et la relative comparaison avec la société californienne est précieux et subtil. Et comme dans "Lost in Translation" de Sofia Coppola, il n’a, en fait, guère besoin de traduction.