Quand un cinéma national naît sous nos yeux

Le Guatemala n’était pas un grand pays de cinéma. Et voilà que ça change. Le pays était synonyme de plages, de montagnes, et de civilisation maya. De corruption, aussi, et de guérillas. Tout cela est en train de prendre forme grâce à une nouvelle génération (César Diaz et son "Nostras Madres"), et sous la houlette d’un jeune homme de 43 ans: Jayro Bustamante.

Après des études au pays puis au très prestigieux Centro sperimentale de cinematografia de Rome, le jeune diplômé ne cherche pas à briller sur la scène internationale en développant une coproduction depuis l’Europe, où il pourrait confortablement montrer l’étendue de son talent. Non: il rentre au pays, et tourne avec des acteurs non professionnels, en cakchiquel (la langue maya): "Ixcanul". L’histoire très sombre d’une jeune fille et de sa famille, paysans sur les pentes d’un menaçant volcan. En filigrane, l’histoire d’une grossesse et d’un futur départ pour de mythiques Etats-Unis, mais surtout l’occasion de montrer des conditions de vie honteuses et des peuples opprimés, instrumentalisés par le goût du profit occidental qui étend ses tentacules jusque-là. Le film assoit la renommée du jeune réalisateur, avec des prix à Montréal, Philadelphie, Gand, et un Ours d’argent à Berlin.

"La llorona", de Jayro Bustamante Avec Maria Mercedes Coroy, Sabrina de la Hoz, Margarita Kenéfic, Julio Diaz…

Puis viendra "Temblores" (2017). Changement de décor: nous sommes dans un milieu hyper privilégié, et dans la grande ville de Guatemala City. Nous y suivons le drame intime d’un père de famille qui essayera en vain de tout quitter pour vivre une histoire d’amour homosexuelle. Mais il s’agit là d’un délit, voire d’une maladie honteuse, que son entourage va l’obliger à soigner… par la religion, et via une thérapie de conversion.

Voici à présent un nouveau chapitre, toujours aussi sociologique, mais plus politique. Avec cette "pleureuse" ("La llorona"), on nous invite à partager un huis clos avec une famille assiégée. Dans la grande maison patricienne, tout le monde essaie de trouver sa place, et de retrouver son souffle. Dehors, une foule compacte, qui chante, brûle des cierges, réclame justice. Il faut dire que le vieux pater familias, ancien général durant la junte militaire des années 80, est accusé d’avoir favorisé le génocide qui faisait rage à l’époque à l’encontre des populations autochtones. Sous prétexte de guerre civile, l’armée liquidait à tour de bras. Et ces pleurs que l’affreux vieillard entend la nuit sont peut-être ceux de ses victimes "oubliées"…

Le personnage principal s’inspire clairement de l’ancien président Montt et de son procès de 2013. Mais le réalisateur donne à son propos un caractère universel, en en faisant un drame familial, sorte de chassé-croisé claustrophobique où les démons du passé s’invitent cordialement et rattrapent un par un tous les membres de la famille. Une réussite.

