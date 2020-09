Ravages de la jalousie (amicale)

Léa (Bérénice Bejo) travaille dans un magasin de vêtements. Pendant sa pause de midi, elle s’amuse à observer tous ces gens qui parcourent le grand mall, et prend même des notes dans un carnet. Le soir elle rejoint Marc (Vincent Cassel), cadre dans une entreprise spécialisée dans l’aluminium. Au cours d’un repas au restaurant avec sa meilleure amie Karine (Florence Foresti) et son mari Francis (François Damiens), Léa raconte incidemment qu’elle écrit un livre. Un vrai livre? Un roman? Toi? Karine tombe des nues. Un drôle de mécanisme se met en place: si elle écrit des romans, pourquoi pas moi? Alors que Karine s’achète un cahier, Francis se met à la musique. Puis à la sculpture. La fibre artistique, ça se travaille, et tout le monde peut se révéler génial, à condition de trouver son rayon d’action. Jusqu’au jour où Léa est publiée chez un éditeur en vue...

Exister aux yeux des autres

Pour illustrer cette dérive mentale, le personnage de Francis est poussé à l’extrême: tous les moyens sont bons pour trouver sa voie, jusqu’aux plus loufoques , ce qui donne lieu à des séquences très réussies comme le "vernissage" de ses "œuvres" dans son jardin, où il emprunte devant quelques amis le vocabulaire et les postures des artistes les plus conceptuels du moment.

Autre élément passionnant: ce que cette subite reconnaissance artistique (accompagnée de notoriété, d’égards, d’argent) va produire sur le couple de Léa. Dans un registre beaucoup plus réaliste, Vincent Cassel excelle une nouvelle fois. Il est sincèrement désemparé par sa propre femme, qu’il ne reconnaît plus alors qu’elle sort de son cocon. L’acteur donne sa vraie profondeur au film, et l’entraîne loin de la comédie à thème, vers plus d’intimité. Autre mérite de "Bonheur des uns…": éviter le piège de la gentillesse, pour vraiment traiter son propos. Cet aveuglement où on se retrouve tous à s’imaginer génial, "comme lui", "comme elle"… Une frustration bien sûr exacerbée par le syndrome "miroir, mon beau miroir" (dis-moi qui est la plus belle en ce royaume?). Le miroir, ce sont aujourd'hui les réseaux sociaux. Mais ça peut aussi être votre meilleure amie. Et l’art dans tout ça? Juste un tremplin. Juste un moyen.