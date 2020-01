"Relève ta jupe et fais-moi voir tes jambes"

Avant #MeToo et l’affaire Weinstein, il y eut les scandales sexuels chez Fox News. Un épisode déterminant soutenu par un casting féminin cinq étoiles.

Un an avant le déclenchement du mouvement #Metoo et la vague de dénonciations d’abus, d’agressions et de harcèlement sexuel dans le milieu du cinéma, le monde des médias télé américains fut secoué par l’affaire Roger Ailes. Fondateur et président de la chaîne Fox News, appartenant au groupe Murdoch, Ailes fut également conseiller de plusieurs présidents des Etats-Unis et contribua à la victoire de Donald Trump. En 2016, à la suite des révélations de Gretchen Carlson, l’une des "anchor women" de sa chaîne, dénonçant les abus et harcèlement sexuels dont elle avait victime et de plusieurs autres employées de la chaîne, Ailes fut poussé à la démission. Fox News lui versa 40 millions de $ d’indemnités…

C’est Charlize Theron qui est à la base du projet de "Scandale" ("Bombshell" en VO). Elle en est la productrice et l’une des principales interprètes. Fervente féministe, l’actrice sud-africaine a longtemps refusé de répondre aux questions relatives au drame ayant touché sa famille. En pleine promo américaine, Charlize s’est mise à raconter qu’alors âgée de quinze ans, sa mère avait tué son père et mis fin aux années de calvaire qu’elles avaient toutes deux endurées sous la menace de cet homme alcoolique et violent. Les violences faites aux femmes lui parlent directement et intimement.

Promotion canapé

Dans la peau de Megyn Kelly, présentatrice vedette de la chaîne, Charlize Theron pousse la ressemblance jusqu’à porter une prothèse nasale. C’est elle qui nous fait visiter Fox News de manière plus qu’ironique. Le patron que tout le monde appelle Roger surveille tout ce qui se passe à l’antenne et dans les bureaux. Megyn Kelly s’était rendue célèbre par une interview de Trump où elle l’attaquait sur son sexisme. Elle lui avait balancé: "Vous participez à la guerre contre les femmes!" Son boss, pourtant proche de Trump, l’avait félicitée. On ne découvrira que plus tard qu’elle aussi avait subi les assauts sexuels de Roger Ailes.

"Scandale" ("Bombshell"), de Jay Roach Note: 3/5 Avec Charlize Theron, Nicole Kidman, Margot Robbie, John Lithgow...

Ce qui frappe et que montre bien le film de Jay Roach, c’est la culture d’entreprise chez Fox News. Toutes les présentatrices sont sur le même moule. Et blondes en général. Dans le dressing de la chaîne, elles troquent leur tenue habituelle pour des robes qui mettent en valeur leurs formes. À l’antenne, les caméras font systématiquement des plans sur leurs jambes. C’est que le boss fait une fixette sur les jambes des femmes. Margot Robbie, jeune recrue qui rêve de passer à l’antenne, va en faire la pénible expérience. Rêvant d’une promotion, elle est reçue par Ailes qui lui demande: "Relève ta jupe et fais-moi voir tes jambes". Jusqu’à ce qu’elle doive montrer sa culotte. Lorsqu’elle voudra se confia à une amie productrice, elle comprend que cette dernière – comme les autres – vit dans la peur. Règle n°1 aux Etats-Unis: aucune femme n’attaque son boss.

Le visage de Nicole Kidman

Gretchen Carlson, incarnée par Nicole Kidman, aura pourtant le cran d’introduire des poursuites judiciaires à l’encontre de Roger Ailes pour harcèlement sexuel. A cinquante ans, jugée trop vieille pour l’antenne, la chaîne lui avait donné son C4. À la suite de Carlson, d’autres femmes journalistes se mirent à parler. Y compris cette jeune journaliste qui ambitionne d’intégrer le bureau de Washington et à qui le chef de service lui demande de pouvoir "visiter" sa chambre d’hôtel… Carlson recueillera leurs témoignages.

Malgré sa mise en scène des plus classiques, "Scandale" est un film essentiel.

Kidman comme Theron et Robbie sont impeccables. Certains ont cependant pointé que le visage botoxé de Kidman la rend méconnaissable et ne va pas dans le sens d’une vraie libération de la femme que soutient #MeToo. À cela, on objectera que le "body shaming" ne va pas non plus dans ce sens et que Kidman fait ce qu’elle veut (ou peut) de son visage. En outre, les présentatrices de la Fox – comme de nombreuses actrices hollywoodiennes – ont eu pour beaucoup recours à quelque tour de magie esthétique. Donc, Kidman dans son rôle de Gretchen Carlson est raccord. Mais étonnamment, elle n’est pas nommée aux Oscars alors que Charlize Theron et Margot Robbie le sont.

Malgré une mise en scène des plus classiques, "Scandale" est un film essentiel. Et assez courageux. On peut se demander si en Europe, un(e) réalisateur (trice) oserait tenter le même sujet. Et quid des réactions de nos chaînes de télévision? À moins que cela n’arrive qu’aux Etats-Unis…