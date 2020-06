Réouverture des cinémas: nos 8 coups de cœur du 1er juillet

Un été cinéma sans gros calibres mais non sans qualité!

On aurait pu craindre que réouverture rime avec pauvreté, les grands distributeurs internationaux préférant miser sur le lourd, donc sur la sécurité de la rentrée. On sait déjà que seuls deux cadors prendront le risque: «Tenet», le nouveau Christopher Nolan, souvent reporté et annoncé pour le 12 août, et «Mulan», du géant Disney (date est à confirmer). D’un côté un thriller intelligent dans la lignée d’«Inception» (qui ressort pour l’occasion le 15/7), de l’autre la version en chair et en os du désormais classique animé de 1998, qui retrace le destin d’une jeune guerrière.

Cette absence de gros calibres laissera la place à un autre type de cinéma. Et les observateurs se réjouissent que le public puisse ainsi modifier ses habitudes. On parie sur le succès surprise de certains films plus «auteur», mais orientés grand public. Épinglons «Un fils» (1/7), drame familial tunisien en forme de thriller; «Berlin Alexanderplatz» (5/8), revisite du roman culte transposé dans le Berlin underground d’aujourd’hui; ou «House of the Humming Bird» (19/8), film coréen qui pourrait profiter de l’aura de «Parasite» – l’itinéraire d’une ado en marge dans les années 90.

Grands classiques remasterisés

Les amateurs de grands classiques remasterisés se réjouiront de revoir «Crash» (22/7) de Cronenberg, l’extraordinaire «Miroir» (1/7) de Tarkovski, et la palme 1993, «La leçon de piano» (29/7), qui n’a pas pris une ride.

Au rayon animation, «Yakari» (12/8) permettra à une nouvelle génération de découvrir le très sage Grand-Aigle et le fougueux mustang Petit-Tonnerre. Du côté belge, Ben Stassen nous propose une variation sur le yéti avec «Bigfoot Family», la suite de son «Bigfoot Junior».

La France n’est pas totalement hors course. «Divorce Club» (15/7), de Michaël Youn, devrait attirer ceux qui veulent fêter le déconfinement en mode big fiesta (par procuration). «Été 85» (15/7), signé François Ozon, nous plongera dans une ambiance à la «Call Me By Your Name»: sexualité, musique, sentiments. Les amateurs d’«Astérix et Cléopâtre» attendent beaucoup du «Brutus VS César» de Kheiron (12/8), avec Gérard Darmon, Pierre Richard et Thierry Lhermitte. (Sylvestre Sbille)