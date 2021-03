Revoir "L’Exorciste"

Je retombais récemment sur le film "L’Exorciste" (1973), de William Friedkin. Vague souvenir d’ un film d’horreur choc, où les scènes de possession d’une jeune fille par un démon font dans la surenchère macabre . Je me décide à le revoir. Surprise totale. Dans le contexte actuel, "L’Exorciste"m’est apparu comme une réflexion puissante sur la fragilité du quotidien , les limites des institutions en place et la force qui peut procéder du doute.

Irruption de l’inconnu

Première surprise en revoyant le film: les scènes de possession n’arrivent qu’à un stade avancé de la narration. En première partie, Friedkin filme la vie quotidienne, visiblement heureuse dans un quartier de Washington, de Regan,12 ans, et sa mère Chris. Quand survient l’inattendu. Sans raison apparente, la jeune fille se sent mal, change de personnalité. Ce n’est qu’après plusieurs visites chez les médecins – et 45 minutes de film – que commencent à se succéder, à intervalles réguliers, les plans célèbres où Regan flotte dans les airs et blasphème.