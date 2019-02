Robert Redford sort par la grande porte

Basé sur l’histoire vraie d’un braqueur septuagénaire, voici le film qui permet à Robert Redford de tirer le rideau… et ce d’une fort belle manière.

Et si Robert Redford s’y mettait une dernière fois? Et si, malgré ses 82 ans, il nous offrait encore un de ces rôles dont il a le secret depuis un demi-siècle, rempli de charme, de sourires en coin, bref, de décontraction? C’est le pari (réussi) de ce film de casse au charme désuet, où un faux rythme nous entraîne loin des sentiers battus (et rebattus) du cinéma américain: pas dans l’efficacité de l’action, mais dans la vérité des personnages…

"The Old Man & the Gun" Note: 4/5 De David Lowery. Avec Robert Redford, Casey Affleck, Sissy Spacek, Dany Glover, Tom Waits,…

1980, une petite ville du Midwest. Un gentil vieux monsieur avec appareil auditif (Redford) arrive à la banque et demande à voir le gérant, pour ouvrir un compte. Et puis il se fait remettre une importante somme d’argent dans sa mallette, salue poliment et quitte les lieux sans empressement. Quelques minutes plus tard, il fonce à travers la petite ville, change de voiture, fonce encore. Son prétendu appareil auditif lui sert à entendre ce que les patrouilles de police disent de lui.

Puis soudain il s’arrête pour porter secours à une femme en détresse sur la bande d’arrêt d’urgence (Sissy Spacek): la police le dépasse, toutes sirènes hurlantes. Forrest va prendre un café avec la charmante Jewel. Ce qu’il ignore, c’est que dans la banque, parmi les clients, se trouvait un certain John Hunt, policier de son état (Casey Affleck). En commençant son enquête, il se rend compte que le mystérieux "vieux monsieur" est lié à des dizaines de braquages, à travers de nombreux États…

Bande-annonce

Nostalgie "seventies"

Ce film fonctionne comme une sorte d’hommage. Hommage à Robert Redford, qui a annoncé que, cette fois, c’est bel et bien la dernière. Hommage aussi à un certain cinéma américain, celui des années 70/80, époque où se déroule l’histoire. Et où une coolitude inimitable était de mise. En ce temps-là, le cinéma prenait le temps de s’arrêter à des détails: la couleur du ciel, le temps qui passe, les regards, l’ambiance qui règne dans les dîners des petites villes…

Mais cet "Old Man…" n’est pas un simple véhicule pour qu’un acteur vieillissant puisse faire ses adieux, fût-il une des dernières vraies légendes du 7e Art en activité. Chaque personnage existe: Sissy Spacek, 69 ans, déploie une séduction immédiate. Casey Affleck est parfait en flic/père de famille affairé. Et que dire du duo de complices, impériaux Dany Glover et Tom Waits, touchants au possible en parias sur le retour.