Roskam en Amérique: "J'ai un peu honte vis-à-vis de mes collègues du cinéma"

Désœuvré comme beaucoup, le réalisateur de "Rundskop" a fini par recevoir un appel des USA: "M. Roskam, vous êtes disponible pour tourner une série policière pour Apple TV+?" Le réalisateur flamand s’est envolé il y a quinze jours pour la Nouvelle-Orléans...

En avril, sauf si la pandémie vient mettre son grain de sel, Michaël R. Roskam (48 ans) en sera à son deuxième projet de film aux États-Unis. Le réalisateur de «Rundskop» (2011), qui avait révélé le phénoménal Matthias Schoenaerts, de «The Drop» (2014) et du «Fidèle» (2017), s’est envolé il y a quinze jours pour la Nouvelle-Orléans.

Il va y tourner la série de thrillers «In With The Devil» pour Apple TV+ et la maison de production Imperative Entertainment («All The Money In The World»). La plate-forme de streaming du géant à la pomme ambitionne de se forger une place aux côtés de Netflix et Disney dans la lutte mondiale pour s’attirer les «binge watchers». La série criminelle de six épisodes «In With The Devil» – inspirée de faits réels – est la première d’un ensemble de films et de séries qu’Apple souhaite lui-même produire pour remporter la bataille du streaming, explique le cinéaste. «Apple souhaite s’arroger une part plus importante du gâteau. Le groupe se profile entre HBO et Netflix: un peu plus haut de gamme en termes de contenu et moins axé sur la quantité comme Netflix.»

Par conséquent, Apple TV+ peut se permettre d’accorder des budgets plus intéressants pour ses «propres» producteurs, explique Roskam, qui n’a cependant pas voulu nous communiquer le montant du budget de sa série. «Quoi qu’il en soit, il s’agit d’un beau budget pour un film de six heures», dit-il, satisfait.

Au casting: Taron Egerton ("Rocketman") et Paul Walter Hause ("Le cas Richard Jewell")

Sa série criminelle est une adaptation du livre éponyme du joueur de football américain James Keene publié en 2010. Fils de policier, Keene y raconte sa condamnation à une peine de prison de dix ans pour avoir «dealé» de la drogue. Lorsqu’il était en prison, le FBI lui a proposé sa liberté s’il pouvait convaincre un codétenu, suspecté d’être un tueur en série, de reconnaître deux crimes. La série se focalise sur la relation intime entre les deux détenus et analyse jusqu’où nous sommes capables d’aller en échange de notre liberté.

«Lorsque j’ai lu l’histoire et que j’ai appris qui collaborait, j’ai su tout de suite que c’était une occasion à ne pas manquer.» Michaël Roskam Réalisateur

Le rôle principal sera confié à Taron Egerton, qui a joué le rôle d’Elton John dans «Rocketman». Paul Walter Hause, qui a joué dans le film de Clint Eastwood, «Le cas Richard Jewell» (2019), tient le rôle du tueur en série. «Lorsque j’ai lu l’histoire et que j’ai appris qui collaborait, j’ai su tout de suite que c’était une occasion à ne pas manquer. Le script a une structure particulière, vous arrivez à comprendre d’une manière intuitive qui sont les deux malfrats et et ce qui les a poussés à passer à l’acte.»

Un autre argument qui a convaincu Mickaël Roskam, c’est que la série se déroule dans les années 1990, période durant laquelle ses cinéastes préférés – Michael Mann et Martin Scorsese – ont produit les chefs-d’œuvre qui l’ont marqué. «Je vais tout faire pour y insuffler une ambiance ‘hot’, mais en partant des tréfonds de l’âme des détenus.»

RUNDSKOP (TÊTE DE BOEUF / BULLHEAD) - trailer

Réseau à Hollywood

Notre compatriote est chargé de la mise en scène de la série complète et fait partie des producteurs. Ce qui signifie qu’il a autant à dire sur le résultat final que pour un film comme «The Drop». «La télévision ressemble davantage à un sport d’équipe, mais ici je me situe plus haut dans la pyramide vu que je peux réaliser six épisodes.»

Comment le géant technologique a-t-il trouvé Roskam? Grâce à son réseau à Hollywood! Après la publication du livre «In With The Devil», Brad Pitt a acheté les droits pour en faire un film avec sa maison de production Plan B. L’acteur comptait jouer le rôle principal, mais le projet n’a pas abouti. Roskam a alors fait un tabac à Hollywood avec son film «Rundskop», avec lequel il représentait la Belgique aux Oscars.

«La télévision ressemble davantage à un sport d’équipe, mais ici je me situe plus haut dans la pyramide vu que je peux réaliser six épisodes.» Michaël Roskam Réalisateur

Ensuite, il fut question qu’il réalise son premier film américain avec Plan B, mais le projet est tombé à l’eau. Entretemps, il s’est vu confier «The Drop». Après son aventure avec James Gandolfini et Tom Hardy, le réalisateur a décidé de ne pas rester aux États-Unis pour des raisons familiales et est revenu en Belgique pour réaliser «Le fidèle». Entretemps, les droits pour le film «In With The Devil» avaient changé de propriétaire et Dennis Lehane, le scénariste de «The Drop», a reçu de la maison de production Imperative la commande pour tirer une série télévisée du livre.

Lehane a appelé Roskam en octobre dernier. «Je ne connaissais pas le livre, mais j’avais entendu parler de cette histoire incroyable. Si vous ne saviez pas que c’était vrai, vous ne le croiriez pas. Je vais pouvoir jouer le grand jeu avec mes acteurs.»

The Drop - Official trailer 1 NL/FR

Agenda vide

L’appel du scénariste américain fut vécu comme un soulagement après une année difficile. En janvier de l’an dernier, deux projets se profilaient à l’horizon. Pour le premier, un film américain, il aurait dû se retrouver sur les plateaux l’été dernier, mais en partie à cause du coronavirus, le projet ne s’est pas réalisé. Son film sur Sylvia Kristel est aussi tombé à l’eau parce que l’actrice principale Sylvia Hoeks s’est retrouvée bloquée aux États Unis pendant le tournage d’un film à cause de la pandémie. Roskam espérait également pouvoir travailler sur «Prince of War», un film sur l’ancien patron de la firme privée américaine de sécurité Blackwater. Mais lorsqu’il est apparu que ce projet était trop politique, Hollywood a décidé de se retirer temporairement.

À l’exception d’un jour de tournage pour la série télévisée «Lockdown», il s’est soudain retrouvé avec un agenda vide à cause de la pandémie. Pour couronner le tout, il est revenu de Los Angeles en janvier avec une forte grippe, peut-être le coronavirus… «Ce fut une année plutôt tendue», explique-t-il. «J’ai totalement rechargé mes batteries et je suis prêt à faire des films (il rit). Pour le dire autrement: écrire de temps en temps pour d’autres projets, profiter du calme et réfléchir sur ma vie, ce n’est pas pour moi.»

«J’ai totalement rechargé mes batteries et je suis prêt à faire des films: écrire de temps en temps pour d’autres projets, profiter du calme et réfléchir sur ma vie, ce n’est pas pour moi!» Michaël Roskam Réalisateur

Michaël Roskam devait par ailleurs faire bouillir la marmite. La plupart des metteurs en scène, explique-t-il, travaillent par cycles d’environ trois ans. «Avec l’argent que vous recevez, vous devez vous comporter en bon père de famille. En 2020, j’en étais à la troisième année de mon cycle. Je devais rapidement recommencer à tourner, sinon ma situation financière serait devenue difficile.» Il estime cependant déplacé de se plaindre de sa situation. «Combien de personnes ont vraiment souffert à cause de la crise? Je connais des gens qui ont ouvert un restaurant en mars de l’an dernier…»

Il réfléchit un instant et dit: «Je suis très reconnaissant envers Apple de m’avoir donné cette chance. Au même moment, j’ai un peu honte de claironner mon enthousiasme vis-à-vis de certains collègues du cinéma. Je suis bien entendu content pour moi-même, mais je trouve la situation triste pour ceux qui sont encore en difficulté et qui ne voient pas le bout du tunnel. Nous devons rester humbles face à notre chance et à ce qui nous arrive.»

Apple TV+ Le géant technologique Apple a lancé en novembre 2019 son canal de streaming pour titiller Netflix & Co. La chaîne payante est disponible sur iPhone, iPad et Mac. Les estimations avancent un chiffre de 40 millions d’abonnés aux États-Unis, dont probablement un certain nombre d’abonnements gratuits pour les acheteurs de produits Apple. On ne dispose pas de chiffres pour la Belgique. La plate-forme mise sur des séries et des films pour tous les âges. En 2020, la crise du coronavirus a obligé Apple à tempérer ses ambitions, mais cette année, le géant technologique souhaite faire la course avec Netflix, Disney et Amazon. Tandis que Netflix annonce lancer 70 films cette année et Disney, investir dans sa plateforme, AppleTV+ n’est pas en reste question contenus. Aux États-Unis, les gens s’abonnent à plusieurs plates-formes et en changent rapidement en fonction de l’offre. «Chez nous aussi nous allons dans cette direction. Nous zapperons bientôt entre les catalogues des plates-formes de streaming, un peu comme nous le faisions autrefois d’une chaîne de télé à l‘autre », conclut Mickaël Roskam.