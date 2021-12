"Saint-Nicolas est socialiste", selon David Leloup

Avec son deuxième long-métrage documentaire, après "A leak in paradize", sorti en 2016, David Leloup emmène le spectateur dans une commune de la région liégeoise, dirigée depuis des lunes par une majorité socialiste . Dans les rangs de l'opposition, deux conseillers, Roger Boeckx et Filippo Zito , multiplient les efforts pour que le pouvoir local s'exerce dans la transparence. Nos deux lanceurs d'alerte (c'est le premier qui avait pris l'initiative de contacter le journaliste d'investigation, il y a 5 ans) affrontent mauvaise foi, abus, dédales administratifs et même dysfonctionnement judiciaire.

Démocratie locale

Dit comme ça, "Saint-Nicolas est socialiste" pourrait passer pour un film rébarbatif ou anti-PS, mais il n'en est rien! S'il évoque la problématique de la démocratie locale, elle est "incarnée" par deux personnages finalement attachants, touchants et parfois un rien ridicules, au cœur même d'un peu de suspense et d'un rebondissement qui n'aurait pas fait tache dans un thriller politique. Comme nous le résume David Leloup: "Il s'agit d'une tragicomédie sur le pouvoir communal." Mais parfaitement à même de susciter une réflexion salutaire, d'autant plus utile qu'avec les années et cette opacité croissante, son exercice intéresse de moins en moins le citoyen, alors qu'il s'agit quand même du niveau de décision qui lui est le plus proche.