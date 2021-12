Série "Sort Of" (Betv): blasée avec panache

Bientôt disponible sur Betv, la série canadienne "Sort Of" nous parle de la douleur et de la beauté de suivre son propre chemin.

Sabi gagne sa vie de millennial à Toronto en travaillant dans un bar LGBTQ, et en tant que «nanny» de deux enfants. Pourtant, le père de ceux-ci vient de lui annoncer que son contrat prendrait fin dans quelques semaines, sous le regard mécontent de son épouse qui était devenue une amie de Sabi. Encaissant la rude nouvelle, Sabi y voit aussi l’opportunité d’accepter la proposition de sa meilleure amie 7ven de se joindre à elle pour l’aventure d’une vie: déménager à Berlin, sorte de paradis queer où Sabi pourrait vivre son identité non-binaire sans faire face à tant d’ignorance et d’hostilité. Tandis que le projet se concrétise, Bessy, la mère des deux enfants, est impliquée dans un violent accident qui la plonge dans le coma. Sabi réalise alors que le choix entre partir et rester déterminera sa personne en devenir.