Série "Vigil" de la BBC: claustrophobiques s’abstenir

Amy Silva, inspectrice des plus efficaces et accomplies de la police écossaise, se débat avec ses démons personnels quand elle appelée à intervenir sur une mission particulière: mener l’enquête à bord du Vigil, un sous-marin nucléaire de la Royal Navy dont l’un des membres d’équipage vient de mourir dans d’obscures circonstances. Envoyée seule, coupée du monde à la surface et disposant de 3 jours pour élucider l’affaire, Silva se lance dans un contre-la-montre haletant.

Suranne Jones (l’excellente Anne Lister de «Gentleman Jack») et Rose Leslie («Game of Thrones», «The Good Fight») mènent avec conviction ce thriller sans répit, la première dans l’environnement claustrophobique du sous-marin, la seconde sur la terre ferme. Dans une atmosphère entre «Line of Duty» et «Bodyguard», cette série en 6 épisodes démontre si c’était encore nécessaire la maîtrise britannique de ces récits sous pression, qui se resserrent graduellement jusqu’à l’explosion.