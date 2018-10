Série télé - "Guyane" saison 2: un western à la française. 4/5

Vincent Ogier (Mathieu Spinosi), vingt ans, étudiant en géologie, débarque dans la jungle guyanaise. Puni pour son comportement jugé inacceptable par la prestigieuse École des Mines de Paris, il est envoyé en stage au fin fond de la forêt pour le compte d’une société minière, spécialisée dans l’exploitation de l’or. Une plongée dans un biotope primitif qui évoque "Le cœur des ténèbres" de Joseph Conrad: rapports de force brutaux et mal omniprésent. Vincent va s’associer avec Antoine Serra, magnifiquement campé par Olivier Rabourdin ("Des hommes et des dieux"), le chef d’un petit village qui a aussi la mainmise sur l’économie locale, un bar et un réseau de prostitution qu’il gère d’une main de fer avec son homme de main, tueur si nécessaire. La rudesse de ce "parrain de l’or" n’a pourtant rien d’engageant et les rares qui s’y frottent ont à subir sa violence primaire et son pragmatisme froid…