Séries cultes: inadaptables?

La critique | En long, c’est un peu court, Downton Abbey…

"Downtown Abbey" | Note: 2/5 | De Michael Engler | Avec Michelle Dockery, Hugh Bonneville, Maggie Smith,…

Tout, dans cette version cinéma, la première et vraisemblablement la dernière, ressemble à la série. Le château, check. La famille Crawley, check. Les domestiques, check. Le réalisateur Michael Engler avait déjà tâté de la série. Et le scénariste Julian Fellowes a signé les nombreux épisodes télé. Et chance, il lui restait encore de l’imagination! Ainsi, le film démarre sur une grande nouvelle: le roi George V et son épouse la reine Mary vont faire halte à Downton Abbey durant leur tournée dans le Yorkshire. Ils projettent même d’y passer la nuit. De la joie et la stupéfaction, les habitants du château, des salons à la cuisine, passeront vite à l’inquiétude et à la colère. Ah oui, car leurs Majestés viendront accompagner de leur propre personnel: majordome, femmes de chambre, dames d’honneur et de compagnie, chef cuisinier et aussi avec leurs propres victuailles.

Partant de ces différents sentiments et émotions et d’autant de nouveaux personnages, le film offre une infinité de nouvelles intrigues. Cela pourrait même être un mashup de plusieurs (nouvelles) saisons télé. Ainsi, Lady Violet – incarnée par l’iconique et merveilleuse Maggie Smith – est courroucée parce que la dame d’honneur de la Reine n’est autre qu’une lointaine cousine de la famille Crawley avec laquelle elle est en froid pour des raisons d’héritage.

Lady Violet, véritable Miss Machiavel, a toujours la réplique qui tue. Elle n’a pourtant pas anticipé que l’idylle naissante entre le beau-fils des Crawley et la fille cachée de la dame d’honneur de la Reine pourrait arranger ladite question d’héritage. Tom Branson, le beau-fils, va, par ailleurs, se distinguer en sauvant la vie de sa Majesté le Roi. Le Roi, lui-même, et son épouse, se font du souci pour leur fille mariée à un horrible individu…

On voit que l’imagination du scénariste n’était pas en crise. Il a même songé à nous faire partager le sort des homosexuels contraints – on est dans les années 20 – de se retrouver dans des lieux secrets car leurs mœurs sont réprimées par la police. Hyper rythmé, riche en rebondissements, esthétiquement parfait, le film souffre néanmoins de l’absence d’un véritable suspense qui nous tiendrait en haleine de bout en bout. Or, c’est cela qu’on attend au cinéma!