Seul contre la mafia mais face à lui-même

Le destin de Tommaso Buscetta, l’homme qui a permis au juge Falcone de faire tomber une partie de Cosa nostra, par le brillant vétéran italien Marco Bellochio.

Sicile, 1980. Une grande maison au bord de la mer, une soirée festive. Les parrains de la mafia sicilienne qui règne sur le trafic de drogue à l’échelle européenne ont enfin accepté de se rencontrer pour se mettre d’accord sur une sorte de partage. Salvatore Riina… Pippo Calo… et bien d’autres, dont un certain Tommaso Bruscetta, venu avec sa dernière femme brésilienne, et tous ses enfants. Bruscetta n’est pas un haut gradé, il ne fait donc pas partie de la discussion. Il n’a qu’une hâte, retourner au Brésil…

Quelques mois plus tard, les gangs se déchirent à nouveau, avec le début de ce qui sera appelé "la seconde guerre de la mafia": Riina veut régner seul et commence à faire liquider tous ses opposants, aussi bien juges et carabiniers que cousins mafieux. À Rio, Bruscetta est arrêté, torturé, puis extradé vers l’Italie. Lorsqu’il apprend que Riina et Calo ont fait assassiner ses deux fils aînés, il décide de raconter. Face à lui, un juge décidé, un certain Falcone…

Film de mafia et de tribunal

Bellochio, 80 ans au compteur, est l’un des derniers membres de la grande école des metteurs en scène italiens. De grands films politiques sur les périodes noires de son pays, il en a signé quelques-uns: "Vincere" (huit Donatello en 2010) suivait le destin de Benito Mussolini via sa femme Ida. "Bungiorno, notte" retraçait en 2003 l’enlèvement d’Aldo Moro. Il fait preuve ici d’une maestria extraordinaire pour renouveler un genre a priori englué dans les clichés: le film de mafia (assorti ici d’un film de tribunal, un genre encore plus potentiellement plombant s’il en est).

Bellochio fait preuve d’une maestria extraordinaire pour renouveler un genre a priori englué dans les clichés.

Le réalisateur impose un rythme qui prend le spectateur par la main, dans une veine classique mais jamais académique, et mêle parfaitement deux courants: l’enquête pure et dure avec suspense, et la réflexion politique. Car c’est tout un morceau de l’histoire de l’Italie, et de l’Europe, qui se dessine en filigranes: ces années 70/80 où le pays bascule et passe d’une ruralité en repli à une modernité qui décuple les gains.

Mais le génie du film (et de son réalisateur) est encore au-delà: il s’exerce dans le portrait d’un homme. Tommaso Buscetta n’est pas ici un pion sur un échiquier que se disputent parrains et juges. Non, il est un nœud passionnant de questions à demi formulées. Un homme est-il capable de changement? D’une remise en question profonde des principes qui le fondent depuis l’enfance? Autrement dit: un acte de véritable liberté est-il possible? Et pour quelles bonnes (ou mauvaises) raisons?

Bande-annonce

Code d’honneur

Pour cet exercice, Bellochio est aidé par un acteur en grande forme: Gianfrancesco Favino. Les amateurs de cinéma italien se souviendront l’avoir vu en meilleur ami du héros dans "L’ultimo bacio". Plus récemment il était député dans "Suburra" (2015), ce qui nous ramène bien sûr à la Cosa nostra.

Parmi les pierres angulaires qui construisent ce "Traître", les joutes verbales du "maxi-procès" de 1986-1987 où Bruscetta fit tomber des centaines de têtes. Il faut voir comment un homme enraciné dans des codes d’honneur, d’omerta, de réciprocité, va adapter sa conduite, et sa moralité, aux circonstances.