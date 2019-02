"Seule à mon mariage", l'autre réussite belge de Cannes

Pamela vit avec sa grand-mère et Bébé, sa fille de 2 ans, dans une petite maison d’un petit village, pas très loin de Bucarest. Mais quelque chose doit changer. Jolie et entreprenante, Pamela confie Bébé à un voisin, se fait une teinture, vend la toute petite télé, et va s’inscrire dans une agence matrimoniale à la grande ville. En français, elle ne sait dire que trois mots. Lapin, pizza, amour. Mais elle compense avec son sourire, son regard, sa franchise, son intelligence, sa volonté. La chance? Elle va aller la chercher. Et si ça passe par laisser Bébé derrière elle (pour un temps), alors tant pis.

Tout sonne vrai

Le danger aurait été de se laisser engloutir par le thème. Les Roms, les migrations, le racisme, les inégalités… Tous ces ingrédients sont présents dans le film, certes, mais intégrés à une histoire, chevillés à un destin. Tout sonne vrai, et pour cause: la réalisatrice connaît les villages, et les gens. Aux côtés du Flamand Tom Vermeir, ce mari vers qui elle part "à l’aveugle", Alina Serban. Cette actrice rom a déjà fait le tour du monde avec son spectacle "I Declare At My Own Risk", inspiré de sa vie. On n’a pas fini d’entendre parler d’elle.