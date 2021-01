Sooner, la plateforme "made in Belgium" qui a le vent en poupe

Au commencement (en 2008) était Universcine, soit 36 producteurs et distributeurs belges qui s’unissent. Depuis l’année dernière, Sooner est disponible en Belgique , Allemagne, Luxembourg, Suisse et Autriche. Et ce n’est pas fini! Avec un catalogue de 7.000 films, dont 5.000 films européens , la plateforme a conquis sa place dans le paysage audiovisuel. Et ça ne fait que commencer. Présentation avec Maxime Lacour, CEO de Sooner.

Sooner, c’est quoi?

2020, l’année de tous les records?

Une année pleine de challenge avec le nouveau label Sooner. On a fait migrer l’ensemble des films sur ce nouvel outil. On a pu aussi progresser techniquement pour intégrer tous les appareils (tablettes, smartphones, consoles, box d’opérateurs, etc.). Sooner se veut plus inclusif. On y a regroupé Uncut et Universcine. On y travaille en synergie avec les distributeurs, les exploitants, les fédérations professionnelles, les centres culturels. Il faut répondre aux challenges d’aujourd’hui avec l’arrivée des "pure players" américains, Netflix en tête. Nous voulons créer ce label européen. Les Pays-Bas, c’est pour très bientôt, la France va suivre. Nous ne sommes pas un concurrent de Netflix, mais une alternative européenne. Avec aussi cette volonté de proposer des solutions digitales au secteur.