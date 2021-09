"Stillwater" | Matt Damon se paie Marseille

Bill travaille sur les chantiers. Quand il passe prendre un Big Mac, il fait ses prières avant la première bouchée. Avec sa casquette toujours vissée sur la tête et ses tatouages, Bill est un homme de peu de mots . Parmi ces mots, il en est un qui s’est invité dans sa vie: Marseille . La cité phocéenne, il s’y rend régulièrement, depuis bientôt 5 ans. C’est là que vit sa fille Allison . Étudiante? Non: détenue à la prison des Baumettes, avec encore 4 ans à tirer, car condamnée pour meurtre …

Chronique étrange et surprenante

Quel plaisir de suivre Matt Damon dans son cheminement, surtout qu’il évolue ici en terrain connu pour nous, francophones: hôtels, cafés, cités. Et qu’il se fait aider par des visages familiers, comme celui de Camille Cottin, formidable en voisine, puis amie, voire complice. Entre sa propre fille qu’il rencontre régulièrement en prison (Abigail Breslin, la petite fille de "Little Miss Sunshine"), et la fille de la voisine (Lilou Siauvaud, merveilleuse de justesse), Bill apprend les gestes d’un père. Et là où on attendait un thriller musclé, se dessine une chronique étrange, surprenante, glissante, qui prend son temps, semble hésiter, pour se trouver finalement.