"The Assistant" | Les rouages de la peur

"The Assistant" est un passionnant film post-metoo, qui nous montre de l’intérieur la vie de l’assistante personnelle d’un prédateur.

Une jeune femme emmitouflée dans son écharpe sort de son immeuble et entre dans l’Uber qui l’attend. Direction Manhattan. Il fait encore noir sur le Williamsburg Bridge. Elle arrive dans les bureaux déserts. Prépare des boissons protéinées dans des gourdes. Fait des photocopies de scénarios et les relie très soigneusement. Met de l’ordre dans le bureau du grand patron , où elle découvre une boucle d’oreille entre les coussins…

Soudain, tout le monde afflue. La jeune femme commence à répondre au téléphone, arranger un voyage à Los Angeles, chauffeur, palace, avion privé, les rendez-vous avec d’autres producteurs. Avec elle dans le même bureau, deux jeunes hommes, casque et micro vissés sur le crâne: les assistants personnels du grand boss, plus haut placés qu’elle hiérarchiquement, et qui échangent des blagues comme si elle n’était pas là…