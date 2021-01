"The Dig" | La lady et le trésor de Sutton Hoo

Considéré comme l’une des plus grandes découvertes archéologiques anglaises du XXe siècle, le trésor de Sutton Hoo doit beaucoup à la ténacité d’une authentique lady. Dans "The Dig", Carey Mulligan l’interprète magistralement. Avec aussi Ralph Fiennes au meilleur de son art.

C’est un anti-Indiana Jones, ce film-ci. Pourtant, il y est aussi question d’archéologie et d’une certaine façon, d’une aventure. Mais le réalisateur australien Simon Stone a choisi un style très british, sobre et coquet, pour relater l’authentique histoire des fouilles de Sutton Hoo, dans le Suffolk.

En 1939, alors que la Grande-Bretagne s’apprête à entrer en guerre contre l’Allemagne qui vient d’envahir la Pologne, Edith Pretty, une veuve riche, embauche Basil Brown pour entamer des fouilles sur un terrain qu’elle possède. Ledit terrain est parsemé de plusieurs tumuli. Basil Brown, simple terrassier, accepte la mission et très vite, il pressent que dans l’un des tertres se cache un vaisseau funéraire datant d’avant les Vikings. Le travail avançant, Brown penche pour l’hypothèse du vaisseau d’un roi ou d’un guerrier anglo-saxon du VIIe siècle que l’on aurait amené depuis le fleuve Deben.

Le scénario de "The Dig" se base sur un roman de John Preston, le neveu d’une archéologue qui participa aux fouilles de Sutton Hoo.

De son côté, la lady suit l’avancée du chantier et remballe les envoyés du musée local aussi bien que ceux du British Museum enthousiasmés par les récentes découvertes sur son terrain. Ce seront finalement des archéologues patentés dépêchés par Londres qui finiront le travail.

Du trésor, déniché sous des tonnes de terre et comportant notamment des bijoux et des pièces d’or, Edith Pretty en fera don au British Museum. Mais elle s’opposera à ce que le vaisseau funéraire quitte son domaine et insistera pour que le mérite de cette découverte soit attribué à Brown. Voilà pour les faits réels.

Un peu de romance dans une belle histoire

Le scénario de "The Dig" se base sur un roman de John Preston, le neveu d’une archéologue qui participa aux fouilles de Sutton Hoo. Mais on y a ajouté des éléments de romance, entre cette même archéologue, jouée par Lily James, et le neveu d’Edith Pretty, un jeune photographe s’apprêtant à rejoindre la RAF. Cette romance est accessoire dans le film mais lui permet une respiration.

"The Dig" rejoint la tradition des drames en costumes auxquels le cinéma britannique nous a habitués.

Des sentiments, on se dit qu’il doit y en avoir aussi dans le duo de la lady et du terrassier. Carey Mulligan, une actrice que l’on trouve toujours excellente depuis "Une Éducation" et Ralph Fiennes, qui eut ses heures de grande gloire avec "La Liste de Schindler" et "Le Patient anglais", sont parfaits dans tous leurs échanges fins et subtils. Le personnage d’Edith Pretty aurait voulu faire des études d’archéologie mais on le lui a interdit parce qu’elle était une fille. Et lui, le terrassier Basil Brown aurait souhaité aussi étudier mais il était trop pauvre pour le faire. Cela et l’excitation de découvrir un vrai trésor les réunit.

Pourtant, le drame couve. La lady souffre de problèmes cardiaques. Et le terrassier est marié. L’imminence de la guerre contre l’Allemagne nazie est décrite à plusieurs reprises. Le danger du conflit qui arrive n’est peut-être pas suffisamment souligné mais il est là. La clique des archéologues professionnels paraît suffisante et pleine de condescendance face à Basil Brown qui n’a pas leur formation. Il sera à deux doigts de laisser tomber l’affaire.

Une petite pincée de chauvinisme

"The Dig" rejoint la tradition des drames en costumes auxquels le cinéma britannique nous a habitués. Avec de splendides paysages de la campagne, des manoirs où s’active du personnel attentif, des femmes qui ne sortent pas en ville sans leur chapeau, une tenue et une retenue dans les interactions, et des regards qui en disent plus longs. Avec aussi une petite pincée de chauvinisme qui fait dire à l’un des archéologues que cette peuplade anglo-saxonne du VIIe siècle avait de la culture et était sophistiquée…

Bande-annonce "The Dig"