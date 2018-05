"The Final Portrait": 4/5

Ce "dernier portrait" peint par Giacometti est une comédie dramatique qui met face à face l’immense Geoffrey Rush (Oscar pour "Shine", en 1997) et le nouveau prodige du cinéma US intelligent, Armie Hammer ("Call Me By Your Name")…

"The Final Portrait" Note: 4/5 De Stanley Tucci. Avec Geoffrey Rush, Armie Hammer, Sylvie Testud, Clémence Poésy…

L’acteur Stanley Tucci ("Le diable s’habille en Prada", "Spotlight") est également réalisateur. Pas étonnant donc que "The Final Portrait" nous propulse au cœur des affres de la création. Les questions existentielles s’enfilent discrètement alors que se multiplient les séances de pose. Qu’est-ce que la démarche artistique? Pourquoi est-elle vitale à certains – et pas à d’autres? L’artiste est-il victime de la société où il baigne? Ou plutôt un impitoyable tyran avec son entourage? Autant de questions sans réponses tranchées, posées tout en subtilité par le film, qui explore l’air de rien le thème fondamental de ce qui donne un supplément de sens à la vie…

Bande-Annonce

Paris, 1964. Le jeune James Lord est un journaliste en vue dans le milieu des arts. Américain, il s’apprête à rentrer chez lui pour quelques mois, retrouver l’homme de sa vie. Mais à deux jours du départ, un artiste en vogue lui propose au débotté de poser pour lui. James hésite, mais pas longtemps, car l’artiste en question est adulé dans le milieu, et même à travers le monde: il s’agit du sculpteur et peintre suisse (de culture italienne) Alberto Giacometti. Trois jours. C’est le marché conclu.

James change son billet d’avion, fait patienter les siens. Il pénètre dans la ruelle/atelier remplie de bric et de broc… et d’une foule d’œuvres plus géniales les unes que les autres. Là, évolue toute une petite tribu: le frère-assistant, la femme légitime, la jeune et jolie maîtresse… et bien sûr, le maître en personne. Après deux jours où l’on a beaucoup parlé, beaucoup bu, beaucoup hésité, mais où on n’a presque pas peint, James comprend qu’il a mis le pied dans une aventure qui le dépasse. Mais qui l’intéresse, en tant qu’esthète et en tant qu’homme, au plus au point: voir le génie à l’œuvre…

La touche Tucci

Vue en plein écran Oscarisé pour "Shine en 1997, Geoffrey Rush joue le rôle du célèbre peintre italien Amadeo Modigliani. Un Modigliani vieilli et éternellement insatisfait. ©doc

Stanley Tucci, après 30 ans dans le milieu comme acteur, sait ce qu’il faut faire pour réussir un film. Prenez un sujet intéressant, avec comme protagoniste un personnage connu, si possible artiste… Plongez-le dans un décor riche – mais peu onéreux en termex de production, car ce sera pratiquement l’unique lieu du film… Débaucher deux acteurs de premier plan, l’un jeune, beau et doué, l’autre vieux et tout aussi doué… Mélanger le tout. Laisser agir environ une heure trente… Sans oublier le principal: ne jamais s’appesantir, ne jamais dire au public quoi penser, ne jamais souligner. Laisser vivre.