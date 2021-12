"The Lost Daughter", l'ode puissante la féminité de Netflix

Elena Ferrante

Elle adapte ici «Poupée volée», roman de la mythique autrice italienne Elena Ferrante («L’amie prodigieuse»), qui lui permet, sous des dehors de film à suspense, d’explorer une foule d’états, de sentiments, de vérités – le tout porté par des personnages extrêmement subtils. On songe à «Call Me by Your Name» à cause de la formidable manière de raconter les non-dits. Mais s’ajoute ici une dimension extrêmement puissante, à la fois grisante et malaisante, sur la place de la femme dans notre société.