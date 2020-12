"The Midnight Sky", la dernière prouesse de George Clooney...

Acteur, réalisateur et producteur de "The Midnight sky", George Clooney donne le sentiment d'avoir mixé "The Revevanant" et "Gravity".

Producteur, réalisateur et acteur, George Clooney pense avoir réalisé deux films en un. Avec une femme enceinte à la barre d’un vaisseau spatial. Rencontre. Par Joëlle Lehrer.

Sur l’écran de l’ordi, apparaissent les visages de George Clooney et de Felicity Jones ainsi que d’autres acteurs de l'équipe. Ils nous ont donné rendez-vous pour une conférence de presse par Zoom. George se trouve à L.A., Felicity à Londres, Tiffany Boone en Australie… Ils ne se sont pas revus depuis la fin du tournage. Diffusé par Netflix, à partir du 25 décembre, ce film pourrait être effectivement un film de Noël au sens large du terme. Il combine des éléments de science-fiction, d’apocalypse et d’aventure humaine en milieu hostile avec quelques scènes familiales.

Dans une station de l’Arctique, un scientifique, joué par Clooney, vit seul jusqu’à ce qu’il reçoive le signal d’un équipage d’astronautes cherchant à regagner la Terre où l’on ne décèle plus aucune vie humaine. Les astronautes, au nombre de cinq, comptent une femme enceinte (interprétée par Felicity Jones), deux collègues afro-descendants (les excellents Tiffany Boone et David Oyelowo), un Mexicain (l’acteur Demian Bichir) et un Américain qui ne pense qu’à retrouver sa famille qu’il a quittée pour cette longue mission (Kyle Chandler).

Ce qu’il y a de remarquable, selon ces derniers, c’est que Clooney a réussi à intégrer la notion de diversité dans un film d’astronautes. Le plus étonnant, d’après nous, c’est qu’il a intégré une femme enceinte dans cet équipage. Et si ce personnage féminin était celui de la petite fille qu’il avait connue avant l’apocalypse? Une trentaine d’années auparavant. Et si il en était le père? Même si Clooney ne le dira pas lors de cette conférence de presse, ce film parle aussi de paternité. Les quelques scènes qu’il partage avec la petite Caollinn Springall, âgée de sept ans, constituent les moments les plus émouvants de ce film. Un film qui prend tout son sens avec la pandémie.

George Clooney, que souhaitiez-vous apporter au genre des films dans l’espace avec celui-ci?

Lorsque nous avons commencé à préparer ce film, nous nous posions des questions sur ce que cette aventure spatiale produit sur les hommes et nous parlions aussi de la colère ressentie, pas seulement aux États-Unis, mais partout dans le monde, face à l’urgence climatique. Nous foutons la planète en l’air de manière dramatique. Après le tournage, la pandémie est arrivée. Et il devenait clair que le sujet de ce film était ce besoin désespéré d’être chez soi, près des gens que nous aimons et cette difficulté que nous avions à communiquer entre nous.

Felicity Jones, qu’est-ce qui vous excitait dans ce projet?

Son point de vue large sur les problèmes importants de cette planète mais aussi l’accent mis sur le sens de la vie et nos propres valeurs. J’aimais aussi qu’il y ait cet aspect intime sur les relations entre les astronautes et la signification qu’ils donnent à la famille. Selon moi, il s’agit d’un film d’action divertissant mais dans les circonstances actuelles, dues au coronavirus et au confinement, il a pris une dimension de documentaire.

George, comment avez-vous réussi à apporter un peu d’espoir à un film apocalyptique?

Trois semaines avant le début du tournage, alors que j’étais en pleine préparation en Islande, Felicity m’a appelé pour m’annoncer qu’elle était enceinte. Je me suis dit que la meilleure manière d’affronter les problèmes était de les prendre en considération et que cela faisait partie de la vie de tomber enceinte. Soudainement, cet équipage de cinq astronautes devenait une famille. Et nous pouvions ajouter une scène où ils parleraient du prénom de l’enfant à naître. Ils attendent un signe de la vie sur Terre et le seul signe qui apparaisse se trouve dans le ventre de Felicity. D’une certaine façon, "The Midnight Sky" est aussi un film sur le regret que l’on retrouve chez le personnage solitaire que je joue. Mais il trouve la rédemption et cela apporte de l’espoir à la fin du film.

George, ce film a été tourné pour une part en studio, en Angleterre et pour l’autre, dans des décors naturels en Islande.

En effet, c’est un peu comme d’avoir tourné deux films différents en même temps. Comme si on avait d’abord fait "The Revenant" et ensuite, pour les scènes censées être dans l’espace, "Gravity". Les conditions de tournage en Islande étaient évidemment les plus dures.