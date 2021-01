"The Mole" | Rififi en Corée du Nord

©The Mole c Be TV

Comment un ex-cuistot danois réussit-il à infiltrer le pays le plus protégé du monde pour dénoncer un trafic d’armes? Voici un documentaire abracadabrantesque qui ressemble à s’y méprendre à une série d’espionnage.

Dans la famille des documentaires rigoureusement incroyables, "The Mole" est un opus de poids, truffé de personnages "bigger than life". Pour commencer, un ancien cuistot danois sur la mutuelle, doté d’un visage insondable et d’une haine tenace pour les régimes totalitaires communistes. Son nom? Ulrich Larsen. Un beau jour de 2011, il contacte Mads Brügger, danois lui aussi, connu pour avoir réalisé en Corée du Nord "The Red Chapel", un pamphlet anti-régime qui lui valut d’être banni à vie de cette riante région. "Si vous voulez, je m’infiltre et je filme tout", propose le premier au second. "Puisque vous êtes empêché, je serai votre œil, je vous raconterai tous mes progrès et essaierai de filmer un maximum de choses." Marché conclu.

Documentaire ♥ ♥ ♥ ♥ "The Mole" de Mads Brügger

Pendant des années, Ulrich progresse au sein d’une petite association de sympathisants danois au régime de Kim Jong-un, qui se retrouvent pour punaiser le drapeau nord-coréen, boire des coups, chanter des chansons, voire prononcer des discours anti-américains d’une naïveté presque comique. N’empêche, Ulrich prend bientôt la tête de l’association pour toute la Scandinavie, et se rapproche d’un officiel du régime, véritable interface avec l’étranger, un Espagnol intime du pouvoir. Il apparaît que cet Alejandro Cao de Benós veut contourner l’embargo et conclure des contrats juteux. Tout produit manufacturé peut être produit par le pays, en envoyant des "experts" coréens et des matières premières, qui seront "transformées ailleurs". Ulrich comprend alors qu’on lui propose de la drogue, voire des armes.

James Bond, en vrai

Celui qui entre en scène à présent va nous projeter définitivement dans l’ambiance James Bond – avec beaucoup moins de glamour... mais beaucoup plus de réalisme. "Mr James" est un ancien de la Légion étrangère. Il a purgé 8 ans au Danemark pour trafic d’héroïne. Bâti, barbu, tatoué, à la fois très drôle et très mystérieux, il fait monter la température des pièces où il pénètre. Mandaté par le réalisateur, il se montre d’accord pour "incarner le client potentiel". Lequel propose un deal à... 50 millions.

Ce film unique mélange subtilement le suspense, l’invraisemblable, et le politique.

Voici Ulrich et son nouveau meilleur ami invités à Pyongyang. Au moindre faux pas, on n’entendra plus jamais parler d’eux. Après avoir été trimbalés un peu partout pour admirer les statues géantes des anciens dirigeants et assister à d’interminables dîners très arrosés, on passe aux propositions sérieuses. Sous prétexte d’alimenter son site internet sympathisant, Ulrich a pris l’habitude de tout filmer ou presque, documentant l’impensable: une véritable économie nord-coréenne sous-jacente de type mafieux, répandue sur le globe.

Ce film unique mélange subtilement le suspense, l’invraisemblable, et le politique. Le régime nord-coréen a-t-il réellement été infiltré par trois amateurs dotés d’une patience infinie? Apparemment, car suite au raffut médiatique, une enquête initiée par le Danemark et la Suède serait en cours à l’ONU...