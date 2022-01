"The Power of the Dog" et "West Side Story", grands vainqueurs des Golden Globes

"The Power of the Dog", le sombre western réalisé par Jane Campion, a remporté le Golden Globe du meilleur film dramatique.

"The Power of the Dog" et "West Side Story" ont remporté, dimanche, les principaux prix lors d'une cérémonie des Golden Globes largement ignorée par Hollywood, et dont les lauréats ont été révélés en ligne, sans retransmission télévisée, ni tapis rouge.

Le sombre western de Jane Campion "The Power of the Dog" devient le deuxième film réalisé par une femme à remporter le Golden Globe du meilleur film dramatique. Il a également remporté les prix du meilleur réalisateur, et du meilleur acteur dans un second rôle pour Kodi Smit-McPhee.

Le remake de Steven Spielberg "West Side Story", quant à lui, a été récompensé par le Golden Globe de la meilleure comédie ou comédie musicale, avec pour Rachel Zegler le prix de la meilleure actrice dans une comédie, et pour Ariana DeBose celui de la meilleure actrice dans un second rôle.

Vue en plein écran MJ Rodriguez est la première actrice transgenre à avoir remporté un Golden Globe. ©AFP

Will Smith et Nicole Kidman ont reçu les Globes de meilleurs acteur et actrice dans un film dramatique pour leurs rôles dans "La Méthode Williams" et "Being the Ricardos".

MJ Rodriguez est devenue, quant à elle, la première actrice transgenre à recevoir un Golden Globe. L'actrice a remporté le prix de meilleure actrice dans une série dramatique pour son rôle dans la série "Pose".

Pas de célébrités

Habituellement courus par tout le gratin de l'industrie du divertissement, les Golden Globes, qui ouvrent la saison des prix cinématographiques, ont toutefois été désertés par les stars hollywoodiennes cette année, qui critiquent leur manque de diversité et de transparence.

Selon M. Malkin, l'HFPA, qui constitue le jury de ces prix, "a essayé de faire venir des célébrités pour annoncer les gagnants des Golden Globes de cette année. Et aucune célébrité - aucune - n'a dit oui."

La chaîne de télévision NBC avait même renoncé à diffuser la cérémonie, pourtant suivie ces dernières années par des millions de téléspectateurs. "Cette année, les Golden Globes ne vont ressembler à aucun Golden Globes que nous avons connu jusqu'à présent", avait prévenu Marc Malkin, rédacteur en chef culture et événementiel chez la publication spécialisée Variety. "Et vraiment, nous n'allons pas voir grand-chose".