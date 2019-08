The Rock est à nouveau l'acteur le mieux payé au monde

Dwayne Johnson, alias "The Rock", a récupéré son titre d’ acteur le mieux payé au monde selon le classement du magazine Forbes, avec 89,4 millions de dollars empochés en douze mois, entre le 1er juin 2018 et le 1er juin 2019.

L'acteur de 47 ans, spécialisé des films d'action, est notamment la tête d'affiche du film "Jumanji: Bienvenue dans la jungle" (2017) - dont une suite est attendue - et star des Fast and Furious, dont le dernier "Fast and Furious: Hobbs and Shaw", est sorti ce mois-ci. "Il est simplement devenu la star la plus prisée du moment", estime Paul Dergarabedian, analyste chez Comscore. "Et il est toujours en train de travailler - il est infatigable", poursuit-il.