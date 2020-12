"The Singing Club", la chorale de femmes de militaires "so british"

Sharon Horgan et Kristin Scott Thomas dans "The Singing Club"

On ne sait trop pourquoi mais la tradition des films de chorales semble très britannique. Après les pêcheurs, les mineurs, les chômeurs, voici "The Singing Club", de Peter Cattaneo, qui suit la formation d’une chorale d’épouses de militaires. Avec Kristin Scott Thomas en chef de troupe.

Vingt-trois ans après "The Full Monty", où l’on voyait des métallos anglais devenus chômeurs se transformer en strip-teaseurs façon Chippendales, voici donc que le même réalisateur choisit de réunir un casting hyper féminin sur le thème d’une chorale de femmes de militaires.

Avec "The Singing Club", Peter Cattaneo ne sert pourtant pas exactement la même recette et on ne parie pas sur un succès planétaire comme pour "The Full Monty". Ce dernier avait obtenu, en 1998, quatre nominations aux Oscars et engrangé 257.938.000 de dollars au box-office mondial. Pourtant, il n’y avait pas une seule star à l’affiche. L’idée de rééditer cet exploit avait sûrement effleuré aussi les producteurs de "Fisherman’s Friends", sorti en 2019, qui suivait les péripéties de pêcheurs des Cornouailles dans l’industrie musicale. Le succès massif ne fut pas au rendez-vous mais comme les films précités, cette œuvre était un parfait "feel good movie".

Le réalisateur a habilement mêlé l’humour et l’émotion. Il a, dit-il, été fasciné par la solidarité qui naissait aussi dans son groupe d’actrices.

Dans "The Singing Club", Kristin Scott Thomas incarne la femme du colonel. Ce dernier s’apprête, pour la cinquième fois, à partir en mission à l’étranger. Plus précisément en Afghanistan. Habitant non loin de la caserne, à l’instar des autres familles de militaires, Kristin passe devant tout le monde lorsqu’elle fait ses courses au magasin tenu par une autre épouse de militaire. Une concurrence se fait jour entre la stricte épouse du colonel et la cool épouse du lieutenant-colonel.

Chanter pour oublier la solitude

Néanmoins, elles s’accorderont pour réunir toutes les autres femmes au sein d’une chorale. Oui, même celles qui ne savent pas du tout chanter. Leur répertoire sera essentiellement constitué de hits pop des années 80 comme "Don’t You Want Me Baby" de Human League et "Time After Time" de Cyndi Lauper. Une fois leur entreprise très au point, elles seront invitées au Royal Albert Hall dans le cadre d’un festival.

La chorale leur fait oublier, un peu, l’éloignement de leurs maris, le danger qu’ils encourent, leur solitude et autres difficultés familiales. La partie la plus émouvante du film se situe vers la fin lorsque toutes ces choristes s’ingénient à créer une chanson à partir des lettres de leurs maris. Le réalisateur a habilement mêlé l’humour et l’émotion. Il a, dit-il, été fasciné par la solidarité qui naissait aussi dans son groupe d’actrices.

"The Singing Club" s’appuie sur des récits authentiques. Il existe septante-cinq chœurs réunissant plus de deux mille femmes de militaires dans le monde. La BBC a même réalisé une série sur elles.