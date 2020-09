"The Social Dilemma" | Netflix attaque les médias sociaux avec leurs propres armes

Les algorithmes des Gafam et le capitalisme de la surveillance minent la démocratie. C'est la thèse de l'excellent documentaire de Netflix, "Derrière nos écrans de fumée" ("The Social Dilemma"). Aussi cynique qu'édifiant!

On connaissait, à travers les témoignages de journalistes qui les ont côtoyés, l'aversion des pontes du web pour la technologie en ce qui concerne leur progéniture. Pas de smartphone avant 14 ans pour les enfants de Bill Gates ni d'iPad pour ceux de Steve Jobs. On avait aussi eu vent d'écoles sans wifi au cœur de la Silicon Valley, là même où une armée d'ingénieurs et de psychologues comportementalistes s'ingénient à rendre la planète accro aux nouvelles technologies et, surtout, à leurs annonceurs.