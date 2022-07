"The Story of My Wife" mais pas "of My Life"

Considéré comme l’un des chefs-d’œuvre de la littérature hongroise, "The Story of My Wife", de Milan Füst, connaît sa première adaptation à l’écran, décevante, par la réalisatrice Ildikó Enyedi. Malgré Léa Seydoux et Gijs Naber.

C’est la première fois que la réalisatrice hongroise, connue notamment pour «Corps et âme», Ours d’or à Berlin en 2017, adapte un roman. Si elle a choisi celui-ci, c’est qu’il l’avait marquée durant son adolescence. Milan Füst, écrivain hongrois d’origine juive, avait écrit «The Story of My Wife», durant la Seconde guerre mondiale alors que sa vie était en danger. Dans ce long roman, Enyedi estime que la question brûlante posée est: de quelle façon, devrions-nous mener notre petite existence éphémère sur terre? La conclusion à laquelle elle aboutit, en suivant les personnages, est que la vie est impossible à contrôler. A nous de l’accepter.

Les secrets de l’épouse

Tout démarre sur un navire marchand. Lors d’une conversation avec l’un de ses marins, le Capitaine Störr apprend qu’une épouse, ça aide à surmonter pas mal de choses. Grand, Hollandais, Störr est assez bel homme mais se marier ne lui était, semble-t-il, jamais venu à l’esprit. De retour à terre, le capitaine, dînant avec un ami dans un restaurant, parie qu’il épousera la première femme qui entrera dans l’établissement.

Cette femme, dont le visage est, en partie, cachée par un chapeau bob, est Lizzie. Une Française. Elle accepte rapidement la proposition de mariage. Elle sait qu’il est capitaine dans la marine marchande. Lui ignore tout d’elle. Durant plusieurs chapitres – le film est chapitré comme un roman –, Störr va connaître le bonheur, les tourments, les affres de la jalousie. Mais jamais, il ne percera les secrets de son épouse. Qui demeure à peu près comme lors de la première rencontre: une inconnue.

THE STORY OF MY WIFE - Official Trailer

Ça sent la coprod’

L’action se déroule dans les années 20, entre Hambourg, Paris et Istanbul. Pour incarner les héros principaux, la réalisatrice a choisi Léa Seydoux et Gijs Naber. De l’une, on peut dire qu’elle joue à merveille la femme-enfant secrète et insaisissable. Mais elle est tellement secrète qu’aucune émotion ne transperce sa jolie carapace. De l’autre, on peut affirmer qu’il tient le film sur ses larges épaules. Présent dans pratiquement toutes les scènes, Gaber est également le narrateur du récit. Et il narre en néerlandais. Malgré une très belle photographie, ce qui frappe dans ce film trop long de près de trois heures, c’est l’aspect coproduction.

À aucun moment, on ne pense que sa relation amoureuse avec la femme du Hollandais n’est susceptible de faire décoller l’intrigue dans un sens ou dans l’autre.

Vu l’assemblage de coproducteurs et de financiers hongrois, maltais, allemands, italiens et français, le casting est, lui aussi, international. Mais c’est un peu too much. Cela donne des pièces rapportées comme ce court rôle pour Romane Bohringer qui n’apporte pas grand-chose à l’intrigue. Du reste, c’est un reproche que l’on peut faire à «The Story of My Wife», les seconds rôles sont insuffisamment creusés. Ainsi, Louis Garrel, en amant de Lizzie et donc rival du capitaine, est d’une superficialité étonnante.

À aucun moment, on ne pense que sa relation amoureuse avec la femme du Hollandais n’est susceptible de faire décoller l’intrigue dans un sens ou dans l’autre. Et si on navigue souvent durant cette traversée du couple Lizzie-Störr instantanément mal assorti, on éprouve quelques fois l’impression de rester sur l’embarcadère. Dommage car la promesse était belle.