"The Vigil", un film glaçant aux accents juifs orthodoxes

New York, de nos jours. Yakov fait partie d'un petit groupe de jeunes qui se voient une fois par semaine pour se donner des conseils d'insertion dans la grande ville. Ils sont en fait issus de la communauté juive orthodoxe de Brooklyn, et ils ont décidé de sauter le pas, à l'assaut du monde extérieur.

Mais on propose à Yakov un travail bien payé, qui ne va lui prendre "que" le reste de la nuit: shomer, c'est à dire gardien d'une veillée funéraire . Yakov finit par accepter, et se retrouve dans une petite maison, où la veuve atteinte d'Alzheimer erre d'une pièce à l'autre... Sous le drap, au milieu du salon, le défunt. Dans cette pièce pleine de coins d'ombres, Yakov commence à réciter les psaumes à voix haute. Mais quelque chose lui dit que cette nuit va être longue, très longue...

Ce premier film tient ses promesses. Promesses qui consistent ici à ne surtout pas trop en faire en termes d'effets gratuits (musique insistante, portes qui claquent, et autres ficelles habituelles). Ici, c'est la psychologie qui va se mettre en action , notamment en nous dévoilant petit à petit pourquoi Yakov veut quitter sa communauté, ou en revenant par touches sur le passé du défunt, survivant de Buchenwald.

Le style, économe, propose un faux rythme intéressant, et une esthétique angoissante juste ce qu'il faut, le tout dans un registre très réaliste. Basses lumières des rues de Brooklyn en mode nocturne, cuisine verdâtre et cave au néon... sans oublier toute la symbolique hébraïque, mystérieuse aux yeux du profane, et surtout chargée d'un véritable enjeu lié à la foi de Yakov. Au final, toujours la même question sans réponse: Dieu reconnaîtra-t-il les siens?