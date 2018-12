Tous les chemins mènent à Netflix

Netflix met tout le monde d'accord

Alors, quid des films Netflix? Cinéma ou pas cinéma? Éligibles aux festivals, aux Oscars? Visibles sur grand écran, mais alors seulement dans le pays d’origine? Qui, quoi, comment? Netflix semble vouloir agir au cas par cas. Et ce cas-ci risque de mettre tout le monde d’accord. Cinéma: difficile de faire plus 7e Art que ce "Roma".

Festival? Le film a déjà gagné le Lion d’Or à Venise. Grand écran? Il est sorti le 21 novembre à New York, Los Angeles et Mexico, puis dans d’autres villes américaines, Londres et Toronto. Aujourd’hui à Bruxelles, à partir du 26 décembre dans le reste du pays. Et dès ce vendredi, il sera visionné par des millions d’abonnés Netflix.

En attendant des nominations aux Oscars? L’académie va-t-elle accepter de couronner un film déjà disponible sur une plateforme? Les observateurs parient sur l’affirmative, et même sur la possibilité de multi-nominer un film en langue espagnole et en mixtèque (qui n’aurait pu a priori que briguer le titre de meilleur film en langue étrangère).

Alors, peut-on encore parler d’un bras de fer entre la plateforme et le milieu du cinéma "traditionnel"? Ce clivage est en passe d’être obsolète car, qu’on le veuille ou non, Netflix est en train d’imposer une nouvelle manière de faire des films. Et quels films!