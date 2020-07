Trésors de l’enfance

Au dernier festival d’Annecy, la Mecque de l’animation mondiale , une coproduction franco-belge remportait le Cristal de la meilleure production TV. Le secret de la réussite de "L’odyssée de Choum" (sur les écrans depuis ce mercredi)? Une méthode où on privilégie les techniques qui ont fait leurs preuves: souci du détail, dessin image par image et orchestre au grand complet. Rencontre avec le coproducteur belge, Olivier Nomen (Bardaf Productions).

Quelle est la différence entre produire de l’animation et de la fiction "traditionnelle"?

Les coûts et les délais, principalement. Pour Choum, les concepteurs Claire Paoletti et Julien Bisaro ont commencé début 2016. Quatre ans sont des délais sommes toutes raisonnables dans le milieu. Beaucoup de soins sont apportés à l’écriture de l’histoire, puis il y a la phase de préparation avec le story-board (des croquis qui expriment le découpage plan par plan, NDLR). Puis viendront le dessin proprement dit, puis l’animation avec tous les intervalles (24 par seconde, NDLR). Pour Choum, le travail est fait à la main dessin par dessin, sur palette graphique. Nous avons privilégié la 2D plutôt que l’image de synthèse 3D, pas seulement par souci économique, mais surtout afin de respecter l’univers des créateurs. Ensuite viennent la musique, le bruitage, et l’étalonnage, lequel définit plus précisément l’esthétique visuelle du film.