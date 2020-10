Trolls 2, un dessin animé très musical

Budgeté à 90 millions de dollars et déjà sorti aux États-Unis ainsi que dans quelques autres pays durant la pandémie, ce blockbuster pour enfants a, jusqu’ici, engrangé près de 24 millions de dollars . On peut imaginer qu’il trouvera son public en salles, dans les territoires (dont le nôtre) qui doivent encore le découvrir. Nous, qui l’avons vu lors d’une avant-première avec un public de jeunes enfants, pouvons témoigner que cette nouvelle production possède une certaine efficacité . Surtout si on est fan de musique.

Un univers joyeux et pop

Dans un monde imaginaire, les Trolls, ces êtres aussi minuscules que mignons, sont dirigés par la joyeuse reine Poppy. Et ils festoient dès le début du film sur "One More Time" de Daft Punk… Leur monde va se révéler plus vaste qu’ils n’imaginent. En effet, outre la tribu des Trolls pop, Poppy, Branche et les autres découvrent qu’il existe des Trolls hard rock, des Trolls classicos, des Trolls funky, des Trolls country et même des Trolls de K-pop et de reggaeton…