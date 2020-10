Un adorable petit vampire

Imaginé à la fin des années 90 par Joann Sfar, le personnage de Petit Vampire se voit enfin porté au grand écran. Et c’est craquant! Avec un réel hommage au cinéma fantastique et aux films d’horreur.

Devenu orphelin de mère à l’âge de quatre ans, le dessinateur Joann Sfar a été élevé par ses grands-parents. Son grand-père l’initia, très tôt, au cinéma fantastique et aux films d’épouvante destiné aux adultes. "J’ai grandi dans un imaginaire où le fait que les morts puissent parler était une bonne chose", confie-t-il. Son personnage de Petit Vampire s’inspire directement de son enfance passée, pour une bonne part, à Antibes. Et des dessins qu’il faisait déjà à l’époque. Le film se base sur les trois premiers volumes de sa bande dessinée éponyme. On y sent l’influence des vieux Disney mais aussi de Guillermo del Toro que Sfar connaît personnellement.