Un cinéma danois toujours en pleine forme

Les Danois règnent en maîtres sur un cinéma concentré, mais épique; rural, mais universel. Démonstration.

Campagne danoise, milieu du XIXe siècle. Le vieux Jens vit avec sa fille Signe et ses deux neveux dans une petite ferme en torchis. La vie est rythmée par les travaux des champs, et par les longues messes du dimanche. Mais la moindre moisson à moitié ruinée par une averse intempestive pourrait se révéler fatale; certains hivers, on meurt littéralement de faim. Heureusement, le voisin vient faire sa demande en mariage et apporte une vache en guise de dot. Jens fait tope-là. Mais lorsque le riche Suédois du coin lui propose de racheter toute la ferme, Jens revient sur sa parole et propose sa fille en sus, à condition qu’on l’entretienne jusqu’à sa mort. Il faut dire que Signe est très farouche, mais aussi très jolie…

Before The Frost

Le cinéma danois s’est fait une spécialité du film rural à l’appétence sociologique et religieuse. Le désormais classique étudié dans les écoles, "Ordet" (La Parole), Lion d’or 1955 à Venise, signé Carl Theodor Dreyer, en est l’exemple-roi. Puis vint l’inoubliable "Festin de Babette", de Gabriel Axel, avec Stéphane Audran, oscarisé en 1988. Citons également "Pelle le Conquérant" de Bille August, Palme d’or la même année. Comment, dans une société soudée, mais étroite d’esprit, l’amour, les sentiments, la vie – ou le génie culinaire – pourront-ils trouver leur place?

"Before The Frost", de Michaël Noer Note: 4/5 Avec Jesper Christensen, Magnus Krepper, Clara Rosager…

C’est au tour de Michaël Noer de sacrifier à l’exercice. Il s’en sort très bien: la lumière crépusculaire creuse les visages – et les âmes – et la musique renforce nos affres quant aux destins qui se jouent. Ici, chaque phrase porte son sous-entendu dramatique et le moindre geste peut faire basculer le destin du groupe. Surtout lorsque la cupidité humaine vient empiéter sur la morale divine…