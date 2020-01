Un court-métrage belge nominé aux Oscars

Le film belge "Une sœur" réalisé par Delphine Girard a été sélectionné dans la catégorie des courts métrages pour les Oscars. La cérémonie se tiendra le 9 février prochain à Los Angeles.

Bonne nouvelle pour le cinéma noir-jaune-rouge. Le film "Une sœur" a été retenu dans la catégorie des "Courts métrages en prises de vues réelles" pour la 92e cérémonie des Oscars. L'autre production belge qui faisait partie des films présélectionnés, "Les petites mains", n'a pas été nominée.

Réalisé par Delphine Girard, "Une sœur", est thriller psychologique porté par Veerle Baetens, Selma Alaoui et Guillaume Duhesme. Il est produit par Versus production, en collaboration avec la RTBF. Ce court-métrage a notamment bénéficié du soutien du Centre du cinéma et de l'audiovisuel (CCA) de la Fédération Wallonie-Bruxelles et du tax shelter du gouvernement fédéral belge.

La bande-annonce du film "Une soeur"

11 nominations pour "Joker"

Au rendez-vous du plus prestigieux événement de la saison des prix à Hollywood, "Once Upon a Time... in Hollywood", "1917", "Parasite" et "The Irishman" sont fréquemment cités comme les favoris de cette 92e édition. Ils ont été nominés dans 10 catégories.

Mais c'est le film "Joker" qui aura le plus de chance de crever l'écran. Repris dans 11 catégories, le film de de Todd Phillips, avec Joaquin Phoenix dans le rôle-titre, part en tête de la course aux Oscars. Il est en lice dans les catégories du meilleur film, meilleur acteur, meilleur réalisateur, meilleur scénario adapté, et de nombreuses catégories techniques.

Dans la catégorie des meilleurs films étrangers, on retrouve notamment "Les Misérables" du réalisateur français Ladj Ly. Il sera opposé au film sud-coréen "Parasite", Palme d'or du dernier festival de Cannes, ou encore au film polonais "Corpus Christi".