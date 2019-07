Un été au ciné

Mythe oblige, commençons par l’ami Quentin Tarantino, "Once upon a time… in Hollywood". Nous sommes en 1969, ce sont les années Nixon et celles de la contestation. Les années aussi qui voient le début du nouvel Hollywood et d’une autre manière, plus libre, de faire du cinéma… Un acteur prisonnier des rôles de cow-boy (DiCaprio) fait passer le temps avec sa doublure "cascades" (Pitt). Mais un horrible fait divers vient au travers de leur route: la jeune actrice Sharon Tate vient d’être assassinée par un gang d’illuminés conduit par un certain Charles Manson…

Au rayon de "ces films qui pourraient surprendre tout le monde et se tailler une part du lion", pointons un petit chef-d’œuvre tout droit venu d’Écosse: "Wild Rose" (17 juillet). Rosie sort de prison, et elle ne pense qu’à une chose: devenir la chanteuse country qu’elle devrait être. "Et tes enfants dans tout ça?", lui demande sa mère. Pour être une bonne mère, je dois d’abord rencontrer mon destin, répond Rosie. "Vous pouvez oublier ‘A star is born’", dit l’affiche. Et c’est vrai.