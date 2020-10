"Un pays qui se tient sage" | De la légitimité de la violence

Ce documentaire, signé par le journaliste d’investigation David Dufresne, revient sur les affrontements entre gilets jaunes et forces de l’ordre . Les enjeux sont passionnants, entre légitimité (ou illégitimité), nécessité de faire régner la paix sociale et disproportion des moyens utilisés. Au-delà de la violence, le spectateur se questionne sur le statut donné aux images . En projetant les archives en très grand format devant les victimes, en refilmant aujourd’hui les rues où se sont déroulées les manifestations et en nous révélant peu à peu que les interviews de personnalités sont en fait des dialogues entre certaines d’entre elles, le film brouille les cartes sémantiques pour mieux les analyser .

Les images sont insoutenables, et pourraient à elles seules clore tout débat: policiers déchaînés qui s’acharnent sur des silhouettes isolées, armes brandies et utilisées à bout portant, etc. On comprend que la répression policière de grande envergure puisse engendrer l’un ou l’autre dérapage, mais nous sommes ici clairement face à une violence orchestrée, qui nous en dit plus sur la nature du pouvoir en place.