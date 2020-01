"Uncut gems" et Adam Sandler boudés à tort par les Oscars

Aucune nomination aux Oscars pour cette claque cinématographique qui sort sur Netflix vendredi. Mais un tout grand Adam Sandler, qui prouve aux fâcheux l’immensité de son talent.

Les fans de Robert Pattinson ont déjà repéré les frères Safdie. Les fans d’un cinéma américain musclé aussi. En 2017, avec "Good Time", ils étaient en course pour la Palme d’or. Et revenaient au pays avec le prix de la meilleure musique, et une presse internationale dithyrambique. Dans cette course-poursuite effrénée à travers New York, Pattinson essayait d’échapper à des truands échaudés par son frère déficient mental, rôle tenu par Benny Safdie "himself". C’est dans le même genre d’ambiance délétère qu’ils placent à nouveau leur caméra, pour une chronique survoltée, véritable claque de cinéma longue de 2h15.

Dans une ambiance qui rappelle "Joker" (en encore plus sale, plus collant) "Uncut Gems" marche sur la corde raide.

Howard est bijoutier à Manhattan. La quarantaine bien entamée, il surfe sur la vie et ne se refuse rien: une famille à Long Island, une maîtresse downtown, son magasin, et ses petites folies personnelles. Comme cette opale, dénichée en Ethiopie, et qu’il pourrait faire fructifier. Justement, elle tape dans l’œil d’un basketteur star, qui l’emprunte pour en faire son gri-gri. Howard lui prête la pierre à contre-cœur, mais prend des selfies, pour tenir à distance les nombreux créanciers qui le poursuivent à travers la ville. Car Howard, c’est plus fort que lui, est toujours en train de magouiller quelque chose – à moins que l’adrénaline ne soit son gri-gri à lui…

On a l’impression de pénétrer ici dans un univers parallèle. D’entrer dans une dimension, des décors, des personnages jamais vus – et pourtant familiers. Il faut dire que les frères Safdie ne respectent aucun des codes de narration habituels (exposition du héros, antagonistes, début de la quête). Ici, on commence sur les chapeaux de roue. Et on ne ralentit plus jamais, même dans les tournants. Les trois actes prétendument incontournables? Les frères s’en fichent, ou plutôt ils jouent avec les codes pour mieux les détourner, et nous rapprocher d’un être aussi fascinant que pathétique, jusqu’à l’impression de le connaître depuis toujours.

Trop complexe pour les Oscars?

Cinéma "Uncut Gems", de Josh et Benny Safdie Note: 5/5 Avec Adam Sandler, Julia Fox, Idina Menzel, Kevin Garnett…

D’un point de vue formel, ils se sont donné les moyens, avec une musique omniprésente mais jamais envahissante, et l’un des meilleurs chefs opérateurs du monde: Darius Khondji (qui avait signé "Se7en"). Certains pourraient y voir un hommage à Scorsese (qui coproduit) mais ce style flamboyant leur est bien sûr propre. Et on en redemande. Dans une ambiance "fin de règne" qui rappelle "Joker" (en encore plus sale, plus collant) "Uncut Gems" marche sur la corde raide. À 200 à l’heure, et sans le moindre pas de côté, de l’infinie pureté d’une pierre précieuse à l’infinie complexité d’une âme humaine.