Une caméra engagée dans l'école professionnelle

Signés de la journaliste Safia Kessas et du réalisateur Joël Franka, ces 8 épisodes (diffusés sur quatre soirées) plongent le spectateur au cœur d’une réalité généralement décrite de loin, celle des filières dites de relégation où atterrit pourtant une bonne partie de la jeunesse. On y apprend la coiffure, le travail du bois, le métier d’esthéticienne ou la cuisine. Dans ces écoles, direction et profs sont contraints d’éduquer autant qu’enseigner au cœur d’un brassage culturel tumultueux.