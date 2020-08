Une (très) bonne semaine de cinéma

Relic

Le cinéma d’horreur dans une bonne salle bien climatisée, quoi de meilleur? Depuis l’effet "Conjuring" plus un seul été sans au moins un bon film d’épouvante. Celui-ci n’est pas du tout venant, puisqu’il a été sélectionné à Sundance, avant d’être plébiscité par la critique US. L’histoire: trois générations de femmes. La fille et la petite-fille rejoignent la grand-mère dans sa grande maison isolée. Mais la grand-mère semble avoir disparu… mais pas totalement. Avec notamment l’Anglaise Emily Mortimer, déjà vue dans "The Bookshop". Nos angoisses (freudiennes) déshabillées, et rhabillées de neuf…